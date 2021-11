TGM 386 – Dicembre 2021

Wow. Che numero TGM 385, in arrivo nelle edicole, per gli abbonati e in digitale. Non so quante volte un’uscita pre-natalizia di The Games Machine è riuscita a contenere una simile quantità di pezzi da novanta, che oltretutto fanno il paio con quel che abbiamo detto lo scorso mese: non solo blockbuster, ma anche piccole-medie produzioni spesso di alta qualità.

Qualcuno storcerà il naso per quel “12/21” sulla copertina, ma una volta di più ripetiamo il concetto: TGM non diventa bimestrale, ma per come siamo fatti noi, liberi come angioletti all’Inferno, l’opportunità di recuperare la fine del mese come ritmo di pubblicazione insieme a un simile portento di recensioni e approfondimenti, beh, continua ad avere un senso. La prima vera prova su Elden Ring, le recensioni di Battlefield 2042, Age of Empires IV (celebrato anche nel TGM Classic, col primo capitolo), Forza Horizon 5, Call of Duty Vanguard, Marvel’s Guardians of the Galaxy… insomma, i più attesi di questo natale seguiti, però, dai consapevoli distinguo rispetto al più lucente mass market: l’anteprima di Darkest Dungeons 2, le review di The Riftbreaker, Inscryption, Bonfire Peaks, Disciples: Liberation, Juggler’s Tale o anche il gioco da robottoni giapponesi gourmet Super Robot Wars 30. Pezzi che danno tutta un’altra visione sul mese e mezzo appena trascorso, accanto a Back 4 Blood (legittimo erede di L4D, per i più distratti) e alle remaster della trilogia di Crysis o Alan Wake, che appartengono a una fascia di mezzo tra celebrazione, riscatto e operazioni commerciali tipiche del presente.

E poi la giusta gloria nell’Hightlight Console per Metroid Dread, l’ultimo affettuoso saluto di TGM a Sir Sinclair con la storia del suo celebre ZX Spectrum, la sempre vibrante Rece C64, il TGM Incontra col giovane e folle autore di UnMetal e la VR Machine che torna a 4 pagine, visto che tra le review di Lone Echo 2 e Resident Evil 4 VR questo mese ha anche lei diverse belle cose da raccontare. Speriamo solo che, prima di comprare o regalare per Natale uno dei giochi trattati su TGM 386, corriate ad acquistare anche la rivista!