TGM 390 – Aprile 2022

Copertina molto particolare, quella pasquale di The Games Machine 390, con cui inizia il countdown verso il numero 400! Com’è stato per il TheC64, anche The A500 Mini è un veicolo di diffusione della cultura del retrogaming alla portata di tutti: la recensione vera e propria è contenuta nel terzo RetroTGM al centro (letteralmente) della rivista, accanto a retrospettive su diversi classici disponibili sulla piattaforma e, nella cover story, una lettera d’amore come “memoria” delle macchine Amiga, tra le prime anime “home computer” della storia di TGM.

A lato di questa doppia cavalcata, però, c’è tanto altro: la zona degli approfondimenti, per cominciare, offre una riflessione su accessibilità/difficoltà nel moderno panorama videoludico e la nuova “lezione” di Videogame Economy 101, intorno a NFT e monete virtuali, per poi procedere con l’hands on di Trek to Yomi, promettente action adventure a scorrimento che vede coinvolto il talentuoso game designer italiano Leonard Menchiari (Riot Civil Unrest, The Eternal Castle). Sempre nutrita e piena di punti caldi, poi, l’area delle recensioni, dal positivissimo responso su Syberia: The World Before, capolavoro postumo del compianto Benoit Sokal, al più tiepido giudizio su Tiny Tina’s Wonderlands, dalla controversa rilettura di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin alla parziale evoluzione di WWE 2K22, dalla metropoli infestata di Ghostwire Tokyo all’ottimo soulslike Tunic, quasi un Elden Ring in mignatura, fino al ritorno di Persona 4 Arena Ultimax e bei indie come Weird West e What Lies in the Multiverse, quest’ultimo protagonista nella chiacchierata del TGM Incontra.

Seguono l’Highlight Console su Gran Turismo 7, le uscite multipiattaforma delle Recensioni in Breve e le nostre magnifiche rubriche TGM Classic (Rocket Ranger, ancora Amiga!), Time Machine (ultima parte della storia di SNK), TecnoTGM (un particolare insight intorno a Nvidia) e Angolo di Bovabyte (beh, scopritelo da soli!), che costituiscono un’altra delle molteplici anime storiche di TGM. Scommetto che le amate tutte.