TGM 392 – Luglio-Agosto 2022

Arriva nelle migliori edicole, per gli abbonati e nelle versioni digitali il potentissimo TGM 392, numero estivo per eccellenza che dalla cavalcata sugli showcase estivi fino alle recensioni, passando per i reportage, le Rece in Breve, il RetroTGM e persino gli Spotlight, strutturati questo mese per evidenziare ulteriori presentazioni di giochi, passa in rassegna ben 70 videogiochi, record che sarebbe comunque sterile se i titoli fossero approfonditi male nei dettagli o nelle prove. Cosa che ovviamente non è.

Anche per questo – tenetelo presente – citare qui qualche nome è assai limitante: il survival horror sci-fi The Callisto Protocol ha conquistato la copertina insieme all’intervista a Glen Schofield, già autore di Dead Space, mentre nello speciale emergono pezzi grossi come Diablo 4, Street Fighter 6, il remake di The Last of Us Parte I, Return to Monkey Island o Resident Evil 4 Remake, seguiti da “doppia A” di potenziale qualità come A Plague Tale: Requiem, Wo Long: Fallen Dynasty, W40K Darktide, Aliens: Dark Descent e piccole, possibili gemme come Hollow Knight: Silksong, The Alters, Pentiment, The Plucky Squire, Isonzo e tanti altri. Una vera fucilata di promesse, speriamo mantenute. Accanto, poi, ai preliminari hands-on del soulslike clockpunk Steelrising e il roguelite tattico Endless Dungeon (una chiacchierata con Amplitude è nel TGM Incontra, in coda alla rivista), tra le review del mese spiccano F1 22, il verdetto su TMNT Shedder’s Revenge, Starship Troopers: Terran Command, DNF Duel, diamanti nemmeno troppo grezzi come Cuphead: The Delicious Last Course, Redout 2 e Symphony of War, accanto purtroppo alla colossale delusione – quasi un insulto, almeno all’uscita – di Blade Runner Enhanced Edition. Un’altra caterva di giochi è contenuta nelle Recensioni in Breve.

Le seguenti pagine del TGM Classic, TecnoTGM e Bovabyte, infine, se ne vanno a spasso ancora un po’ per accumulare ulteriori punti d’interesse, rispettivamente sull’opera che ha generato il titolo in cover story, su una presa di posizione quasi “morale”per le GPU vendute dai miner e su una finzionale intervista che graffia le politiche delle major (e la nostra risposta come giocatori). Mamma mia, che bella TGM.