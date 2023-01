TGM 396 – Gennaio-Febbraio 2023

Arriva nelle edicole, per gli abbonati e nelle versioni digitali The Games Machine 396, con un ‘baricentro’ di contenuti perfettamente al centro tra vecchio e nuovo anno. I primi due articoloni bastano e avanzano per rappresentare al meglio questa prospettiva, rispettivamente dedicati ai premi della redazione ai migliori giochi del 2022 – i TGM Awards – e a quelli più golosi che ci aspettano nel 2023. La cover si rivolge a Dead Space, ha a che fare coi miei gusti videoludici e, spero, anche con quelli fanta-orrorifici di molti di voi.

Fateci sapere (eventualmente anche con un pollice verso, mi raccomando!), per noi il vostro gradimento è sempre cruciale. Fantastica anche la proposta di dossier e reportage: nel primo caso, la nostra serie sugli editor di tutti i tempi è affiancata da a un insight sull’”orrore dallo spazio profondo”; negli hands-on, invece, i riflettori si aprono sulla nuova “penny-arcade portatile” di Blaze Entertainment, l’Evercade EXP, su una nuova prova londinese di Company of Heroes 3 e il nuovo gioco sul cappello di paglia più famoso al mondo, il promettente One Piece Odyssey, speriamo limato verso l’alto nella sfida. Per le recensioni, invece, c’è appena lo spazio di elencarle nel loro ordine non casuale: Warhammer 40,000 Darktide, The Callisto Protocol, Marvel’s Midnight Suns, Crisis Core FFVII Reunion, Need for Speed Unbound, World of Warcraft Dragonflight, High On Life, Somerville, Master of Magic e Crossfifire Legion. Le review in breve coprono ulteriori uscite anche in ambito console, mentre la Time Machine chiude il suo viaggio nella storia di Atari e il TGM Classic, beh, per puro genio tira fuori l’ottimo JESUS, avventura grafifica che oltre al nome può essere associata nel tema (horror sci–fifi) al JUDAS degli highlight 2023.

Il Bovabyte rimane poi in clima natalizio con la favolosa “bambola sedentaria”, il TecnoTGM viaggia su bilioni di transistor e il TGM Incontra offre un’interessante intervista a Fatshark, gli autori del già menzionato – e recensito – W40k Darktide. Che volete di più? Magari un inserto che canta passato, presente e futuro del retrogaming? Beh, c’è sempre anche quello, RetroTGM, più curato e intrigante che mai.