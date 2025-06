The Games Machine: Next Level

Salve a tutti, amici di The Games Machine!

Siamo felici di annunciare che dal prossimo numero di TGM, il 413, la nostra amata rivista subirà un notevole miglioramento qualitativo, insieme a un necessario aumento – il più contenuto possibile – del prezzo di copertina. Abbiamo deciso di investire nella qualità per offrirvi un prodotto ancora più apprezzabile.

La nuova veste editoriale include:

– Una copertina con carta patinata lucida, che in questo caso ospiterà Elden Ring Nightreign.

– Il ritorno della brossura, o costina, una richiesta a lungo attesa dai nostri lettori.

– Una carta di maggiore grammatura, per una lettura più piacevole e confortevole, mantenendo comunque gli standard ecologici che TGM ha sempre sostenuto.

L’aumento del prezzo di copertina da 5,90€ a 7,90€ è inevitabile per adeguarci alla situazione di mercato attuale. Tuttavia, abbiamo voluto cogliere l’occasione per migliorare la qualità della rivista, anziché limitarci ad aumentare il prezzo.

Per gli abbonati, l’aumento non avrà impatto fino al 30 giugno, e potrete continuare ad abbonarvi al prezzo attuale di 35,90€. Dal 1° luglio, il prezzo degli abbonamenti al solo cartaceo sarà di 44,90€ per 10 numeri.

Il prossimo numero, approssimativamente ma nemmeno troppo, dovrebbe essere in edicola da mercoledì 11/6 in poi, partendo dai grandi centri per poi diffondersi nel resto d’Italia.

Speriamo che apprezzerete i miglioramenti apportati, continuate a sostenerci!

Oscar Maeran, founder e CEO Aktia SRL