Vita e morte di un NPC

Carne da macello, se fosse davvero carne. Il fatto che non lo sia, però, non vuol dire che non possa essere utile o persino necessario riflettere sulla violenta – spesso breve ma anche compiuta, come quella di un insetto – esistenza digitale di un Personaggio Non Giocante.

Con The Last of Us 2 sulla bocca e nelle console di tutti o quasi, è normale che l’argomento “violenza nei videogiochi” sia tornato a galla (ecco la recensione di TGM del gioco di Naughty Dogs). Immagino che la maggior parte di voi si sia tenuta lontana da spoiler e leak, ragion per cui tengo a precisare che queste mie parole non andranno eventualmente a rovinarvi l’esperienza con anticipazioni di alcun tipo, proprio perché sapete quanto io per primo abbia a cuore la purezza di una prima esperienza con giochi di questo genere. Il mio discorso sarà quindi generico, senza riferimenti a titoli specifici; inoltre, vorrei concentrare l’attenzione più sulla violenza perpetrata sui PNG, i personaggi non giocanti, piuttosto che nei confronti degli altri giocatori nel caso di sessioni online e/o multiplayer. Questi ultimi, infatti, solitamente sono amici o conoscenti nella vita reale, anche perfetti sconosciuti di passaggio, con cui ci si diverte o si litiga, ma che entrano ed escono dalla nostra esperienza di gioco con estrema rapidità… a meno di condizioni in cui a farla da padrone è il Roleplay, ma qui aprirei una parentesi infinita che il nostro spazio limitato non permette.

Diversa è la sorte che tocca ai PNG, i personaggi non giocanti. In tutti e tre i casi, pur se a livelli diversi, è comunque difficile per il giocatore medio "prendere sul serio" queste figure, a meno di un forte desiderio di roleplay. Volendo semplificare all'estremo, possiamo dire che, quando si gioca per "divertirsi senza troppi pensieri", è assai probabile che la persona dall'altra parte dello schermo non si curi particolarmente dell'emotività con cui interagisce. Quelle "entità" sono state create dagli sviluppatori. E questo, ovviamente, è un fattore che il giocatore ben conosce e, giustamente (?), ne approfitta. La domanda che spesso chi non è addentro al mondo videoludico si pone è se questa violenza sia sana, o celi il rischio di portare patologie e disturbi psicologici in chi, spontaneamente, si promuove fautore di simili massacri e, in generale, di una generica violenza e comportamento psicopatico in un ambiente sociale, se pur fittizio e digitale. Ora, di certo non posseggo attestati di studio che diano valore scientifico a queste riflessioni. Prendete le mie parole coi limiti che inevitabilmente avranno.

