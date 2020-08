Fra e la paura dei grandi numeri

Con la fine dello scorso anno e l’arrivo del resoconto delle ore passate a giocare, ho visto spuntare sui social una miriade di post in cui numerosi videogiocatori mostravano il proprio monte ore, i trofei ottenuti e i giochi in cui hanno investito parte del loro tempo durante l’anno appena concluso. Tutto ciò mi ha fatto tornare alla mente una chiacchierata di qualche annetto fa che ebbi con un mio amico durante una normale e, come si può immaginare, intensa giornata lavorativa in ufficio. Ne parlerò come “Fra”, rispettando solo poco più che metà della sua privacy.



Dicevamo di Fra, quindi. Grande appassionato di strategici alla, assiduo, giusto per rendere l’idea del personaggio, mi disse che una caratteristica della piattaforma di Gabe “Gaben” Newell che non gradiva era il– a meno di non chiudere quasi totalmente il profilo verso l’esterno, ma a lui l’aspetto social in sé non dispiaceva. Approfondendo la curiosa chiacchiera, scoprii che sotto quella simpatica scorza da Schopenhauer nostrano, egli non andava fiero di tutte le ore che spendeva su questo o quel titolo ma, anzi, si sentiva quasi in colpa a esibire quel fardello numerico., proprio come se fosse stato in difetto e si vergognasse di ciò che aveva fatto, unico colpevole di un deprecabile misfatto che, a ben vedere, non aveva commesso. Intuendo che il discorso riguardava qualcosa di intricato e nascosto in lui, non negli altri, gli dissi che, secondo me, coltivare i propri interessi non dovrebbe venir percepito come un atto di cui vergognarsi se è ciò che ci fa stare bene. Certo,senza alcun contatto con la realtà quotidiana è quel pericoloso estremo che bisogna guardarsi bene dal toccare, ma è ormai da temposecondo cui ogni videogiocatore è un individuo schivo e senza vita sociale.In questi giorni sono tornato mentalmente a quel dialogo e ai perché di quel sentimento. Forse ciò che più pesava al mio amico, ciò che lo faceva sentire a disagio, erae pensava che passare tanto tempo in compagnia di personaggi virtuali impedisca inesorabilmente di godere dei piaceri della. Forse non è successo solo a Fra di passare attraverso la ghigliottina di quel giudizio un po’ cosi di chi si sente in diritto di spiegarci cosa ci perdiamo ogni volta che accendiamo un, quello sguardo che sembra dirci “non sei grande per perdere ancora tempo con i videogiochi? Ma fatti una vita!”. Vaglielo a spiegare chenoi, che se ci ritagliamo qualche ora per goderci un buon videogame è proprio come quando un non videogiocatore decide di coccolarsi guardando un film, leggendo un libro, perdendosi tra le bellezze di una mostra o dedicandosi semplicemente al. Al netto del fatto che pure noi possiamo fare tutte le cose elencate, s’intende.

