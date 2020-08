Fall Guys è il Battle Royale for Dummies

Se state esplorando il sito di The Games Machine in preda a scompensi ormonali nel constatare che qui non alberga ancora nessuna recensione su Fall Guys, non temete, avete visto bene. Le giustificazioni principali sono essenzialmente due: la prima è che il nostro responsabile di redazione ha inizialmente guardato con colpevole (?) e compiaciuta noncuranza al titolo in questione (così è, senza vergogna, ndMario), che quasi rappresenta la summa di quel che non gli interessa in un videogioco; la seconda è che io, maggiore appassionato di Fall Guys in quel di TGM, sono stato totalmente preso dal fenomeno generato dal titolo di Mediatonic e Devolver Digital per poi divenirne un fruitore quotidiano, senza pressioni sulla recensione perché, appunto, nonostante le prestazioni da fenomeno, lo sguardo della redazione era rivolto altrove, in primis alla gestazione di TGM 376. Stiamo parlando di un gioco venduto come ennesimo battle royale, pur non avendo veri e propri stilemi classici generati nel corso del tempo, titolo dopo titolo.

Quindi sottolineo l’ovvietà: questa non è una recensione. Arriverà a breve, brevissimo. Nel mentre, proviamo a osservare questo piccolo fenomeno.

UN FUOCO DI PAGLIA

Tanti sono i titoli che approdano sul mercato ricevendo gloria iniziale e finiscono poi nel dimenticatoio, anche solo dopo pochi giorni o una manciata di ore per i singoli giocatori. Dunque è lecito chiedersi se anche Fall Guys possa rischiare un simile trattamento. Perora, questo è altamente improbabile. Su Twitch il titolo è giocatissimo e apprezzato e l’essere stato incluso nella lista di giochi in abbonamento con il PlayStation Plus di Sony gli ha fornito un’incredibile spinta, facendo in modo che fosse riscattato e scaricato in numeri spropositati.

Prova con mano, è innegabile l’interesse che grandi e piccini hanno su questo titolo, grazie anche a riferimenti quasi immediatamente riconoscili – specie, in questo caso, da chi ha qualche annetto in più sulle spalle – come il celebre Takeshi’s Castle. Ricordate? Tutti davanti alla tv a seguire Mai Dire Banzai e ridere a crepapelle delle infinite disavventure di concorrenti che si rendevano volutamente ridicoli, affrontando una dopo l’altra prove di resistenza folli e colorate. Fall Guys nell’essenza è questo, una pletora di tuberi tutti colorati, con le classiche personalizzazioni tramite skin, impegnati a raggiungere l’obiettivo superando un percorso irto di pericoli, da martelli volanti a cocomeri lanciati contro i concorrenti.

Uno dei meriti di concezione estetica va agli sviluppatori per l’aspetto dei protagonisti, che ricordano per forma e dimensione i Minions di Cattivissimo Me. Se anche l’occhio vuole la sua parte, il nostro cervello assocerà più volte queste due creature, rendendo i piccoli concorrenti di Fall Guys dei cugini alla lontana dei piccolini di Gru.

GUARDARE E TOCCARE

Tolti questi feticci di correlazione con qualcosa di esterno, Fall Guys è incredibilmente divertente sia da giocare che da vedere. Non sono uno che si ferma a guardare utenti giocare su Twitch, reggendo al massimo una manciata di minuti. Fall Guys, invece, è così colorato e spassoso da risultare bello anche solo da seguire in azione.

