Quei giochi brutti portati fino in fondo

Nella nostra vita di videogiocatori prendiamo innumerevoli decisioni, dalle più banali a quelle che cambiano il nostro destino o quello del mondo intero: salvare il drago o abbatterlo senza pietà? Zergling rush o Scourge control? Fucile a pompa o micro-SMG? Lanciarsi in fascia o puntare dritto verso l’area? Tante possibilità, tanti risultati, e altrettante gioie e dolori, ma non sono queste le scelte cui mi riferisco nel titolo. Penso invece a quelle scelte a monte di tutti gli esempi citati, nel momento in cui decidiamo il gioco cui dedicare le nostre preziose ore. Può capitare infatti di rendersi conto di aver fatto un errore madornale quando ormai è da diverse ore che siamo rimasti impantanati con un certo titolo (dalle nostre parti, chiaramente, ci sono i casi in cui i devi finire giochi brutti per lavoro, tra cui mi piace sadisticamente citare Gian Filippo e GR:Breakpoint, ndMario). Non so voi, ma a me capita che qualche dubbio, seppur nebuloso, mi venga fin dal principio; prima di arrivare a conclusioni drastiche, però, tendo a dare ancora un po’ di fiducia a qualsiasi cosa stia giocando, e a quel punto si innesca un pernicioso meccanismo per cui passo altro tempo con un gioco che non mi sta entusiasmando, ma non smetto perché ormai ci ho già investito sempre più tempo. Diabolico.

. È evidente fin dal principio come me la sia cercata, stiamo parlando di un gioco che fin dall’uscita aveva sollevato grossi dubbi da parte della critica, e che nel tempo non ha beneficiato di cambiamenti tali da convincere il pubblico a mutare d’opinione.Sì, mea culpa, però considerate che ho iniziato da poco un’(per la precisione, Arlecchini) nel, e mi attirava parecchio la possibilità di giocare con questa fazione. Non mi ci è voluto molto per concordare con tutti i limiti attribuiti all’opera di, e alla fine della terza missione mi è mancato davvero un click dalla disinstallazione, poi ho voluto fare un secondo tentativo, così sono arrivato alla sesta missione.Ormai il quadro era più che chiaro, e trovavo davvero inopportuno, per cui sarei tranquillamente potuto passare ad altro: ho una campagna lasciata a metà in! Devo ancora giocare a! Eppure, per qualche oscuro motivo,. Sono arrivato fino alla fine, e la cosa bella è quasi quasi neanche me ne pento! Succede anche a voi? Spesso? Ci sono alcune attenuanti che vale la pena di considerare, in primo luogo la durata.è per me un forte stimolo ad andare avanti, anche perché almeno così potrò dire con soddisfazione (a me stesso) di aver finito un gioco invece di averlo lasciato a metà, il che non succede tanto di rado quanto vorrei. La stessa logica mi ha portato in direzione opposta dopo aver giocato qualche ora a: quel gioco ha una fine? Anche fosse, l’assenza di una esplicita componente narrativa, ma soprattutto la prospettiva di dover raccogliere una quantità davvero spropositata di una serie quasi interminabile di risorse hanno preso ile sul fascino di un viaggio galattico.Nel caso specifico diva poi riconosciuto che il tono della storia e il taglio dei personaggi colpisce pienamente nel segno tutto ciò che è il, rappresentando un fascino quasi irresistibile per noi fan; peraltro, ho scoperto da poco che fra gli appassionati di W40K si schiera fieramente anche Henry Cavill, diventato meritoriamente il nostro Strigo in carne e ossa. E voi che ci raccontate? Avete unsu qualche gioco che, alla fine, vi ha portato a chiedere: “”. Dai, io dico che qualcosa da raccontare lo trovate.