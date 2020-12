Menomale che c’è Tabletop Simulator

Credo possiate essere tutti d’accordo con me se dico che questo 2020 che – finalmente – ci stiamo per lasciare alle spalle sia stato un anno davvero orribile. Inutile a questo punto ribadirne il perché.

Negli ultimi dieci mesi o giù di lì abbiamo dovuto ripensare la nostra vita, modificare il modo in cui rapportarsi con gli altri, e di conseguenza abbiamo anche dovuto trasformare tutte quelle attività di socializzazione che fino allo scorso febbraio abbiamo sempre dato per scontato. Per quanto mi riguarda, la consueta partitina a qualche gioco da tavolo (solitamente Warhammer 40.000) era un appuntamento settimanale a cui raramente rinunciavo prima dell’arrivo del maledettissimo Covid. Non fraintendetemi, mi mancano anche le serate in pizzeria, le bevute tra i pub del centro, le chiacchierate alle tre di notte in Piazza Polmonite (come viene affettuosamente chiamata la piazza principale della mia città per la tradizionale arietta – chiamiamola così – che tira anche a ferragosto), ma quelle partite erano diventate un rito quasi imprescindibile.

Nel frattempo, però, ci si deve arrangiare alla bell’e meglio. Se per riprendere a uscire con gli amici bisognerà attendere la fine della pandemia,. È così che le sessioni di gioco online sono aumentate durante il lockdown prima, e anche ora con l’Italia divisa in fasce colorate. In nostro aiuto è corso Tabletop Simulator, un discreto sostituto delle serate in cui ci siamo trovati seduti a un tavolo per giocare. Ovviamente il feeling è completamente diverso, ma siamo riusciti a divertirci lo stesso., grazie da una parte ai molti DLC ufficiali, dall’altra bisogna ringraziare il lavoro di centinaia di modder che hanno riempito il Workshop di Steam con versioni digitali dei più disparati giochi da tavolo.

