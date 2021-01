All’uscita ufficiale di Rimworld, nell’ottobre 2018, non lo notai proprio. Non l’avevo neanche seguito nella sua quinquennale incubazione in Early Access, ma negli ultimi due anni iniziai a sentirne parlare sempre più. Articoli dedicati alla profondità dei suoi sistemi e alla meraviglia della sua narrativa emergente, una scena modder davvero viva, e addirittura un intervento del fondatore a una conferenza di game design della GDC di San Francisco. Insomma, mi stavo innamorando.

Visto che, però, i giochi da provare sono sempre tantissimi, e un po’ anche perché noi Biellesi notoriamente abbiamo i serpenti in tasca, non avevo acquistato il titolo di Ludeon Studios fino a pochi giorni fa, quando gli Epic Coupon mi hanno offerto una possibilità più unica che rara di ottenere uno sconto decente sul prezzo pieno, orgogliosamente difeso dagli sviluppatori di Rimworld anche in occasione degli sconti Steam. Ebbene, amici miei, la luna di miele non è durata che un paio d’ore, consumate tra il tutorial e poco altro; in breve tempo mi sono infatti reso conto del livello di dettaglio con cui dovevo intervenire per garantire il funzionamento di base della mia neonata colonia. Un esempio su tutti, per i non avvezzi: per il banale stoccaggio delle risorse, è innanzitutto necessario cliccarci sopra e “permetterne” la raccolta, altrimenti i nostri omini le ignoreranno; servono poi locali dove collocare materiali deperibili come la carne.

Per evitare che marciscano, è il caso di creare una stanza vuota, metterci un impianto di aria condizionata, collegarlo a una fonte energetica per dargli alimentazione e settare la temperatura sotto zero. E’ una, e dirò di più, pure semplice, dopo che l’hai vista fare a qualcuno su un. Io ci sarei mai arrivato da solo? Ma proprio no, ve lo garantisco! Io voglio una stanza chiamata “MEAT REFRIGERATOR”, con il suo bel numeretto del consumo energetico, e poche storie. È chiaro come si tratti di una preferenza del tutto personale, che non mi impedisce di cogliere gli aspetti positivi del gioco da un, ma posso confessare che non fa per me… Già passo le mie giornate a risolvere “merdoni” delle nature più disparate, se poi devo anche passare ilper risolvere problemi pratici, siamo al paradosso. Per lo stesso motivo mi tengo lontano da successi di pubblico come. Lì, tuttavia, è più evidente di che tipo di gioco si tratti, con Rimworld invece non avevo visto il treno arrivare. Che dite, può essere che sia una tara tutta mia, una patologia per cui è meglio che mi faccia vedere da uno bravo? Spero possiate confortarmi con vostre storie simili, e anzi fatemi sapere se nel caso specifico conoscetea passare oltre lo scoglio di queste meccaniche, ché davvero mi piacerebbe trovarmi in mezzo ai piccoli grandi drammi di cui ho tanto sentito parlare.

