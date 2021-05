FOMO, perché l’unica cosa che conta è il nostro tempo

Ho una confessione da fare. Un’ammissione esattamente contraria a quella che il collega Alessandro Alosi mise nero su bianco un anno fa in un apposito editoriale. Ebbene sì amici: io amo le daily quest. Ecco, l’ho detto davvero. E sapete perché le amo? Perché sono schiavo della FOMO.

Per chi non ha familiarità con questo termine, sappiate che si tratta di un acronimo che sta a significare “fear of missing out”: letteralmente, la paura di perdersi qualcosa per strada, di essere tagliati fuori da esperienze momentanee, spesso effimere. È un concetto relativamente nuovo che solo nell’ultimo decennio ha iniziato a fare breccia nel mondo dei videogiochi, e su cui sempre più compagnie stanno puntando. Pensate a tutti quegli eventi a tempo nei cosiddetti “game as a service” che offrono ricompense virtuali acquisibili solamente in un arco temporale ristretto, per esempio le celebrazioni di Halloween su Overwatch o un concerto virtuale su Fortnite. Ecco, questi sono pensati proprio per far leva su tutti quegli utenti che non hanno intenzione di perdersi l’occasione di partecipare a tali eventi unici.

Ma non è tutto, perché negli ultimi anni sono saltate fuori anche le varie stagioni che si avvicendano ogni tot mesi, spesso con appositi Battle Pass, quest giornaliere, ricompense speciali, e molto altro ancora che ricompensano gli utenti in grado di investire quanto più tempo possibile in un dato videogioco.

Perché alla fine chi non vorrebbe raggiungere il livello 100 per sbloccare quella scintillante skin esclusiva? Così esclusiva che verrà sfoggiata da tutti! Ecco, a malincuore devo dire che a me tutto questo piace. Mi piace così tanto chee le weekly quest che mi servono per accumulare esperienza e sbloccare sempre più ricompense virtuali.

