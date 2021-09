Saints Row è morto! Evviva Saints Row!

Scrivo queste righe pochi giorni dopo aver terminato Saints Row: The Third Remastered. L’idea di buttare giù questo editoriale mi è venuta proprio mentre scorrevano i titoli di coda, perciò oggi vi beccate questa breve riflessione.

Avevo iniziato a rigiocare (quasi) tutta la saga targata Volition da quando ho recensito Saints Row 4 in versione Switch, ormai qualche mese fa, poi è venuto il momento del secondo e ora è stata la volta del terzo. Purtroppo il capostipite è relegato alla sola Xbox 360: non avendo mai posseduto la console Microsoft, è un titolo che a tutt’oggi manca nel mio curriculum videoludico. Probabilmente non saprò mai se sia davvero il titolo peggiore della serie, come leggo spesso in giro per la Rete. Ciò che spero e mi auguro con tutto il cuore, però, è che il primo Saints Row rimanga il peggiore del franchise anche dopo il 25 febbraio del prossimo anno. Perché proprio quella data? Perché è in quel giorno che uscirà il reboot mai richiesto della saga.

UN CALCIO AL PASSATO

Un reboot che cancella con un colpo di spugna tutto quello che è stato costruito negli ultimi quindici anni. Non so voi, ma quando penso a Saints Row la prima cosa che mi viene in mente è il gruppo folle e strampalato formato dal Boss, Shaundi, Pierce e Johnny Gat. Per me quelli sono i Third Street Saints. Quello è Saints Row. Al di là della formula interamente incentrata sul cazzeggio puro, sulle truffe assicurative, sulla distruzione di tutto ciò che ci circonda e sul totale rifiuto del politically correct.

Invece il reboot viene definito come un nuovo inizio per la serie, come potete leggere nell’esaustiva anteprima di Saints Row che abbiamo pubblicato qualche settimana fa. C’è una nuova città, Santo Ileso, una nuova minaccia formata da tre bande criminali che si spartiscono il territorio cittadino, nonché un gruppetto di (anti)eroi del tutto inedito.



SGUARDO AL FUTURO DI SAINTS ROW

Un gruppo che sembra essere uscito direttamente da Fortnite,da parte degli sviluppatori. Una mossa che però ha fatto imbestialire lo zoccolo duro di fan della saga, come dimostrano gli oltre 60 mila pollici verso sul trailer di annuncio presente su YouTube, più del doppio degli apprezzamenti fermi a poco più di 27 mila. Gli stessi fan che non hanno perso tempo e, inviato messaggi (spesso pieni di rancore) agli sviluppatori, e messo in atto altre azioni più o meno legittime affinché Volition facesse marcia indietro.La mia posizione nei confronti di questi comportamenti è nota, d’altronde ne ho già parlato in un editoriale di qualche tempo fa poco prima dell’uscita di The Last of Us: Parte II , e non è cambiata in questi mesi. In soldoni: la delusione dei fan è totalmente legittima, ma non sta a loro decidere come debba o non debba essere un videogioco. Pertanto non mi stupisce che lo studio di Champaign abbia voluto rispondere a questi utenti delusi dicendo loro chea prescindere da quale fosse il pensiero dei fan più irriducibili.

Tra questi fan delusi mi inserisco anche io, intendiamoci, sebbene non abbia messo in atto alcuna forma di protesta. Per quanto mi riguarda, sono in ogni caso curioso di scoprire come si evolverà il franchise e cosa hanno in serbo gli sviluppatori. Sono altresì convinto che la fredda accoglienza riservata al videogioco di Volition sia comprensibile, ma non ha senso lanciarsi in invettive preventive che lasciano il tempo che trovano.

È sacrosanto avere un’opinione negativa su quanto mostrato, ed è giustissimo storcere il naso verso un’operazione che si pensa possa essere inopportuna, perlomeno a mio avviso, ma se poi il nuovo Saints Row alla prova dei fatti dovesse funzionare? Se l’operazione di reboot dovesse riuscire?



In tutta onestà devo ammettere di essere molto scettico, maa uno studio che ha dimostrato più e più volte di saperci fare con gli action open world. Shaundi, Pierce, Johnny Gat, e persino Miller e Kinzie mi mancheranno, maben caratterizzati come quelli della serie originale. Ho i miei dubbi, ma mai dire mai.