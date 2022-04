La dissonanza ludonarrativa è davvero un problema?

Si tende spesso a parlare di dissonanza ludonarrativa quando l’azione sullo schermo va in contrasto con i temi trattati dal videogioco, ma siamo sicuri di non essere di fronte a un non-problema?

Qualche mese fa – più o meno sul finire dell’anno scorso – si parlò molto di dissonanza ludonarrativa, tanto che su diverse testate del nostro Bel Paese spuntarono molti articoli di opinione sul tema. Diversi colleghi dissero la loro su questo argomento, spesso portando esempi concreti per validare le tesi che stavano elaborando, in un botta e risposta piuttosto piacevole che ha coinvolto gran parte della critica videoludica italiana. In verità questo articolo avrei voluto scriverlo allora, ma poi per vari motivi ne discussi solamente in privato con alcuni colleghi e amici.



La decisione di scrivere questo editoriale dopo tanto tempo è stata presa, un titolo che ho recuperato solamente in queste ultime settimane e che ho completato approfittando delle recenti festività pasquali. Giocando all’opera di Sucker Punch non ho potuto fare a meno di ripensare a quel dibattito che ha tenuto banco nei mesi scorsi, provando a confrontare la mia esperienza con ciò che lessi allora.

Nel caso non lo sapeste, Ghost of Tsushima è ambientato sull’omonima isola giapponese durante le invasioni mongole del XIII secolo. Nel gioco impersoniamo Jin Sakai, un samurai che si ritrova a fronteggiare l’esercito di Khotun Khan approdato sulle sponde di Tsushima per conquistarne i territori, per poi tentare successivamente di sottomettere l’intero arcipelago del Sol Levante sotto il dominio di Kublai Khan. Jin e gli abitanti di Tsushima si trovano alle prese con un invasore straniero che mette a ferro e fuoco l’isola, bruciando e saccheggiando le fattorie, torturando e giustiziando chiunque provi a ribellarsi al dominio mongolo, e costringendo il popolo giapponese a rifugiarsi in campi profughi di fortuna per sfuggire alla guerra. Una situazione riportata in maniera tutto sommato verosimile dagli sviluppatori, che non si fanno problemi a mostrarci la cruda realtà della guerra e soprattutto le conseguenze del conflitto sulla popolazione civile.



È proprio per questo chee ideate dai game designer e da chiunque si sia occupato di progettare e implementare il gameplay dell’esclusiva PlayStation. Basti pensare che in Ghost of Tsushima la valuta più preziosa è rappresentata dalle provviste: beni di prima necessità che vengono barattati con i mercanti in cambio di potenziamenti per armi e armature. Fin qui non ci sarebbe nulla di male: siamo in guerra e un mucchio di riso è più prezioso di un lingotto d’oro; peccato che, raccogliendole persino nelle capanne in rovina e nei rifugi fatiscenti di chi a causa dei mongoli ha perso tutto, senza che questi poveretti – spesso presenti sullo schermo – possano dire o fare nulla. Ecco, questa è di fatto una dissonanza ludonarrativa.

Un altro esempio di dissonanza ludonarrativa è quello del classico eroe che deve salvare qualcuno in imminente pericolo ma ha tutto il tempo di farsi gli affari propri. Basti pensare a un qualsiasi The Legend of Zelda, compreso l’ultimo Breath of the Wild, dove Link può sì dirigersi immediatamente al castello di Hyrule, affrontare Ganon e liberare la principessa dalle grinfie della Calamità, ma può anche spendere giorni e giorni (reali e virtuali) a svolgere qualsiasi tipologia di attività mentre Zelda patisce le pene dell’inferno. D’altronde quella povera principessa è nel castello da un secolo, cosa saranno mai una settimana o due in più?



Vi dirò, però, che questo tipo di dissonanza è piuttosto comune nei videogiochi. Sono sicuro che se ci pensate ve ne verranno in mente molte altre, ma spesso non ci fate caso. Perché? Perché. La dissonanza ludonarrativa viene controbilanciata dalla sospensione dell’incredulità, ossia dalla volontà da parte del fruitore di ignorare alcune incongruenze per godere appieno di un’opera di fantasia. Per fare un esempio pratico valido sia nel mondo del cinema che in quello dei fumetti, se vedo Superman afferrare in volo Lois Lane non mi metto a fare calcoli matematici sulla velocità del volo e quella di caduta per capire se la povera Lois sopravvivrebbe o meno all’impatto con le braccia di Clark Kent:, pertanto il mio giudizio critico non viene influenzato da tali incoerenze. Le incongruenze vanno quindi contestualizzate, ma è pacifico che molto dipenda dal livello di tolleranza di ciascuno di noi.

Qualcuno potrebbe non farsi alcun problema nel vedere Lara Croft dispiacersi per l’uccisione di un cervo nelle battute iniziali del reboot di Tomb Raider, per poi partecipare attivamente alla carneficina di mercenari che segue. Altri invece, come il sottoscritto per inciso, potrebbero storcere il naso: ma come, appena qualche minuto prima Lara versava lacrime perché costretta dalla fame a cacciare, e poi uccide brutalmente, senza scrupoli e senza nessuna conseguenza psicologica decine e decine di soldati prezzolati?



Condividi con gli amici Inviare

Va da sé che la dissonanza ludonarrativa è un argomento complesso e non si può liquidare frettolosamente affermando che sia sempre sbagliata, o viceversa che non sia un problema grave., ma in linea di massima sta poi al singolo fruitore mettere dei paletti e decidere fino a che punto è in grado di sospendere la sua incredulità per godere di un dato videogioco.