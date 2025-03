Cara Rebellion, dacci un gioco su Judge Dredd – L’Opinione

Sono trascorsi la bellezza di ventidue anni dall’ultimo videogioco di Judge Dredd. È tempo di rimediare, no?

Qualche settimana fa è stato annunciato Unfinished Business, espansione standalone di RoboCop: Rogue City. Vi starete chiedendo cosa c’entri con Judge Dredd, ma se avete visto l’ultimo film con protagonista Karl Urban – ahimè anch’esso ormai vecchiotto – troverete più di qualche somiglianza tra la suddetta pellicola e l’incipit del contenuto aggiuntivo sviluppato da Teyon.

In parole povere, nel DLC RoboCop si troverà a fare i conti con un gruppo di mercenari armati fino ai denti che prende il controllo di un enorme complesso residenziale, la OmniTower dell’OCP.. Vi ricorda qualcosa? È un po’ ciò che succede in Dredd – Il giudice dell’apocalisse, dove il nostro e la recluta Cassandra Anderson fanno i conti con una brutale gang criminale asserragliata in un edificio di 200 piani.

Le somiglianze sono immediatamente sembrate evidenti un po’ a tutti, qui in redazione, tanto che il giorno dell’annuncio è partita una discussione che ha coinvolto buona parte del team editoriale sulla nostra chat di gruppo. A me però è subito balzato in mente che sarebbe davvero molto figo se anche Dredd ricevesse lo stesso trattamento riservato a RoboCop. Quanto sarebbe bello un nuovo videogioco in cui prendiamo il controllo del Giudice, indaghiamo su crimini, mandiamo in cenere gli stolti che osano ostacolarci e spediamo la gente negli isocubi solo perché hanno sputato a terra?

Ma soprattutto, quanto sarebbe bello un videogioco che ci facesse dimenticare quella c… mediocrità di Judge Dredd: Dredd vs. Death? Non è possibile che l’ultimo videogioco della serie risalga addirittura al 2003, e che sia anche un videogioco piuttosto bruttino. Quindi, cara Rebellion, non sarebbe il caso di riesumare questo franchise e darci finalmente un videogioco fatto con tutti i crismi? Non c’è neanche bisogno di andare a chiedere la licenza a qualcuno dal momento che l’IP è posseduta proprio dalla società inglese tramite la sussidiaria Rebellion Publishing, che si occupa – tra gli altri – di fumetti e detiene i diritti di tutto 2000 AD.

Tra l’altro in questi ultimi due decenni Rebellion è cresciuta moltissimo e ha prodotto tanti giochi niente male, dalla serie Sniper Elite al recentissimo Atomfall , dimostrando di essere in grado di confezionare prodotti di qualità decisamente elevata. Sarebbe quindi fantastico, brandendo il potere della legge e l’immancabile pistola di ordinanza. Sarebbe affascinante e sono sicuro che riscuoterebbe un discreto successo, facendo felici i molti fan del personaggio che come il sottoscritto sono orfani di una rappresentazione videoludica come si deve.

D’altro canto so che le possibilità che il mio desiderio si avveri siano abbastanza ridotte, d’altronde se Rebellion avesse avuto davvero intenzione di sviluppare un videogioco su Judge Dredd lo avrebbe già fatto in questi ultimi ventidue anni. Ma mai dire mai.