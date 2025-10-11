Un inno ai giochi piccoli, brevi e dimenticati – L’Opinione

La maggior parte dei giochi non sono destinati a passare alla Storia, eppure ci innamoriamo anche delle opere meno significative, imperfette, capitate al momento giusto.

Il post-Silksong mi ha lasciato in una situazione videoludica di stallo. Ci ho lasciato parecchio tempo ed energie, nel frattempo il lavoro si è fatto più intenso del solito, ed ecco che mi sono trovato a girare intorno a un po’ di videogiochi come davanti ad un buffet troppo ricco. Un morso a questo, quello non ha un buon odore e non mi ispira, questo “buonissimo eh, ma adesso avrei voglia d’altro”. Ero un po’ indeciso, poco ispirato e, tutte le volte che mi ritrovo in questo stato, accendo il 3DS ed entro nella mia comfort zone. Scorro i titoli nella memoria della console che, come una conchiglia, nasconde parecchi tesori, e ne scelgo uno, quasi senza pensarci. Non certo il migliore del lotto, eppure…

RITROVARSI, LONTANO DAI CAPOLAVORI

Hana Samurai non era un gran gioco nemmeno all’epoca, non lo definirei propriamente un tesoro, nonostante si trovino in giro anche recensioni entusiastiche, col senno di poi frutto soprattutto del contesto, ovvero un 3DS che non aveva ancora mostrato tutto il proprio potenziale, anzi. È però un titolo estremamente asciutto, essenziale, solido, che decide di fare una cosa e la fa bene: prendere il cuore del combat system di Punch-Out!! e trasportarlo nel contesto del Giappone feudale in salsa fantasy.

Prende vita così un action game con arene ben circoscritte dove affrontare samurai, ninja, ronin armati di un gameplay dove i riflessi e il concetto di, di stampo schermistico, la fanno da padrone. C’è veramente poco altro. Non è un gioco bello da vedere, è ripetitivo, breve, il racconto entra da un orecchio ed esce dall’altro; ma sa rimescolare bene i nemici ad ogni scontro e, soprattutto,, i riflessi sempre più affilati, sempre più letali. Era esattamente quello di cui avevo bisogno, un gioco basato sulla concentrazione, che richiede disciplina e restituisce una costante sensazione di miglioramento.

Una singola caratteristica, se ben sviluppata, ha il potere di donare quel benessere psicofisico che tutti noi cerchiamo quando giochiamo e questo non è solo appannaggio dei migliori titoli sul mercato. Io sono un amante dei giochi motoristici e in particolare dei simulatori di rally, eppure sempre più spesso, se devo scegliere di giocare un gioco del genere, invece di tornare su DiRT 2.0 mi faccio una partita veloce a Rush Rally Origins. Racing con visuale dall’alto che non ha mai la profondità di un titolo Codemasters o la rifinitura, l’estetica e l’inventiva di un art of rally, eppure ci si intraversa che è un piacere, si fa una scia di polvere bella densa e la sensazione di pericolo tipica della disciplina è costante. Tre elementi portanti sviluppati con savoir-faire e, ancora una volta, poco grasso intorno, solo ottime proteine videoludiche.

Personalmente ogni tot provo una sorta di liberazione nel dedicarmi a questo tipo di titoli, l’equivalente dei film da “cestone” che si trovavano da Blockbuster o simili, che non avranno mai un posto in prima fila sugli scaffali ma che, guardati nella serata giusta, venivano ricordati per anni. Un ultimo titolo che mi piacerebbe citare è Super Crush KO , sviluppato dai Vertex Pop di Graceful Explosion Machine (che ebbe un buon successo quando uscì su una Switch ancora agli albori del suo successo) e sicuramente meno noto, nonostante sia, a tutti gli effetti,e che non ha nessun elemento di distrazione extra. Si fa giusto un po’ di platforming ogni tanto ma sono gli unici istanti di variazione dal combattimento. Una volta apprese le basi si cominciano a leggere le varie situazioni e le mosse dei nemici come fossero i passi di una bizzarra danza, adattando i passi al ritmo e alla conformazione dei livelli., ed è una meccanica che ha un potente effetto assuefacente: tenere in vita il moltiplicatore diventa una questione di principio che assorbe ed esalta.

Questi giochi sono la maggior parte del panorama videoludico “di qualità”, titoli che mai diventeranno dei casi, che non rientrano mai nelle classifiche dei “best of the year” ma che riescono a donare, a chi li scova, delle sensazioni estremamente intense e tattili, difficilmente inedite ma concentrate, programmate per bruciare in fretta lasciando però nell’aria un buonissimo profumo, quello del gameplay “biologico” spogliato di ogni additivo narrativo e artistico. “Gioco” allo stato puro, tempo di qualità nascosto tra gli sconti degli store digitali, tendenzialmente a basso prezzo, o perso per sempre in negozi chiusi come un sepolcro tipo l’eShop di 3DS.