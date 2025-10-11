Un inno ai giochi piccoli, brevi e dimenticati – L’Opinione

La maggior parte dei giochi non sono destinati a passare alla Storia, eppure ci innamoriamo anche delle opere meno significative, imperfette, capitate al momento giusto.
Il post-Silksong mi ha lasciato in una situazione videoludica di stallo. Ci ho lasciato parecchio tempo ed energie, nel frattempo il lavoro si è fatto più intenso del solito, ed ecco che mi sono trovato a girare intorno a un po’ di videogiochi come davanti ad un buffet troppo ricco. Un morso a questo, quello non ha un buon odore e non mi ispira, questo “buonissimo eh, ma adesso avrei voglia d’altro”. Ero un po’ indeciso, poco ispirato e, tutte le volte che mi ritrovo in questo stato, accendo il 3DS ed entro nella mia comfort zone. Scorro i titoli nella memoria della console che, come una conchiglia, nasconde parecchi tesori, e ne scelgo uno, quasi senza pensarci. Non certo il migliore del lotto, eppure…
RITROVARSI, LONTANO DAI CAPOLAVORI
Hana Samurai non era un gran gioco nemmeno all’epoca, non lo definirei propriamente un tesoro, nonostante si trovino in giro anche recensioni entusiastiche, col senno di poi frutto soprattutto del contesto, ovvero un 3DS che non aveva ancora mostrato tutto il proprio potenziale, anzi. È però un titolo estremamente asciutto, essenziale, solido, che decide di fare una cosa e la fa bene: prendere il cuore del combat system di Punch-Out!! e trasportarlo nel contesto del Giappone feudale in salsa fantasy.
Una singola caratteristica, se ben sviluppata, ha il potere di donare quel benessere psicofisico che tutti noi cerchiamo quando giochiamo e questo non è solo appannaggio dei migliori titoli sul mercato. Io sono un amante dei giochi motoristici e in particolare dei simulatori di rally, eppure sempre più spesso, se devo scegliere di giocare un gioco del genere, invece di tornare su DiRT 2.0 mi faccio una partita veloce a Rush Rally Origins. Racing con visuale dall’alto che non ha mai la profondità di un titolo Codemasters o la rifinitura, l’estetica e l’inventiva di un art of rally, eppure ci si intraversa che è un piacere, si fa una scia di polvere bella densa e la sensazione di pericolo tipica della disciplina è costante. Tre elementi portanti sviluppati con savoir-faire e, ancora una volta, poco grasso intorno, solo ottime proteine videoludiche.
Questi giochi sono la maggior parte del panorama videoludico “di qualità”, titoli che mai diventeranno dei casi, che non rientrano mai nelle classifiche dei “best of the year” ma che riescono a donare, a chi li scova, delle sensazioni estremamente intense e tattili, difficilmente inedite ma concentrate, programmate per bruciare in fretta lasciando però nell’aria un buonissimo profumo, quello del gameplay “biologico” spogliato di ogni additivo narrativo e artistico. “Gioco” allo stato puro, tempo di qualità nascosto tra gli sconti degli store digitali, tendenzialmente a basso prezzo, o perso per sempre in negozi chiusi come un sepolcro tipo l’eShop di 3DS.