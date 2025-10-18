Silent Hill, è lo stesso problema della volta scorsa

Che cos’è Silent Hill? Una serie di videogiochi, dirà qualcuno. Una cittadina immaginaria, altri. Qualcuno potrebbe addirittura dire “un film.” Partiamo dall’inizio.

ANNI 2000: SILENT HILL È UNA SAGA HORROR GIAPPONESE

Ci fu un periodo, fino al 2004, in cui Silent Hill era una saga lineare. Più o meno. Sì, c’era il secondo che si faceva un po’ gli affari suoi, ma il terzo riprendeva con esattezza il filone del primo e The Room che si espandeva un po’ verso la periferia della città lacustre, ma senza rinunciare ad alcuni tratti ormai iconici della saga e ad alcuni pilastri narrativi quali il culto e un accentramento di potere sovrannaturale che è proprio lì, a Silent Hill. Immersa nella nebbia in circostanze normali, coperta di sporcizia e ruggine quando si attiva l’altra dimensione.

Veniva annunciato un Silent Hill e facendo due più due, sapevi un po’ cosa aspettarti. Quello che non ci si aspettava è invece che da un giorno all’altro il Team Silent venisse chiuso.

2010: SILENT HILL È UNA SAGA HORROR INTERNAZIONALE

È il 2007 quando viene annunciato il successivo capitolo della serie. Ci fu un periodo in cui diversi studi giapponesi provarono a esplorare l’outsourcing delle proprie saghe storiche in occidente, sperando di trovare una migliore comunicazione con il pubblico internazionale. Konami si buttò decisamente a capofitto in questa esplorazione. Homecoming da Double Helix, Origins e Shattered Memories da Climax, Downpour da Vatra Games, Book of Memories da WayForward. Due di questi stavano su console principali (PS3-360), uno su Wii, altri due su console portatili Sony. Diventava giusto un attimino impegnativo per un fan restare in pari su tutto. Ma poi, era necessario per seguire la vicenda?

No.

E questo penso sia gravissimo per una saga che opera su un universo narrativo condiviso. Ma infatti non è nemmeno quello, Shattered memories è fuori da ogni continuity. Scusate, ma allora che cos’è Silent Hill? Ok, mentre i commenti si incendiano vi dico: secondo me questa frammentazione è un problema.

Significa che sono ostile a cambiamenti e idee radicali? Well, yes, but actually no.

Credo di essere uno dei pochi esemplari di gamer che ha trovato interessanti Shattered Memories e Downpour. Homecoming un po’ meno, di cui porto sul palmo della mano giusto la soundtrack. Anche di Origins ho ricordi sfumati. Ma quei due lì sopra facevano cose strane, azzardate persino. Il primo andava a intervenire sul “senso” di Silent Hill come accentramento di poteri soprannaturali e sull’iconico mondo alternativo arrugginito, ora nella forma di una dimensione da incubo ghiacciata. Anche il sistema di controllo e le possibilità del protagonista vengono adattate (Silent Hill f, ti sto guardando. Ci torniamo su questo punto): niente armi, solo corse a perdifiato, nascondini in cerca dell’uscita e puzzle da risolvere con il fiatone. Con la decisione sofferta di accendere o no i bengala. “La luce li attirerà, ma senza non vedrai più niente”. La narrazione prende invece una direzione un po’ bislacca, concentrandosi fino in fondo sul tema della psicoterapia.

Downpour invece si faceva la sua storia ritornando su atmosfere familiari e la Silent Hill classica, tuttavia con una nuova variante atmosferica: non più nebbia, bensì umidità e pioggia, un po’ come il tipico nord Italia. Sì, la saga perde forse un po’ di potenza generale a seconda di dove si vive. Comunque, come di consueto la vicenda va a toccare temi e personaggi non proprio tranquillissimi, quindi torniamo allineati al filone principale, solo con una regia occidentale. Purtroppo non sempre a fuoco, come invece ci dimostra Homecoming. Dopo l’uscita di Downpour nel 2012 sulla serie inizia un silenzio lungo quasi 10 anni.

2020: SILENT HILL È…?

Beh, quantomeno possiamo concordare che è un tentativo di rilancio in grande stile. Vengono annunciati a stretto giro 4 progetti di ambizioni e fasce di budget differenti.

La web series interattiva Silent Hill Ascension creato da un collettivo di studi tra cui persino Bad Robot Games, sezione dello studio cinematografico fondato da J.J. Abrams. Ambientato in differenti cittadine, ispirate visivamente a Silent Hill.

creato da un collettivo di studi tra cui persino Bad Robot Games, sezione dello studio cinematografico fondato da J.J. Abrams. Ambientato in differenti cittadine, ispirate visivamente a Silent Hill. Silent Hill: The Short Message di Hexadrive, ambientato in una fittizia città tedesca.

di Hexadrive, ambientato in una fittizia città tedesca. Silent Hill 2 Remake di Bloober Team. Almeno stavolta siamo proprio a Silent Hill.

di Bloober Team. Almeno stavolta siamo proprio a Silent Hill. Silent Hill f di NeoBards Entertainment, ambientato nel giappone rurale degli anni ’60. La dimensione alternativa si esprime con un tema floreale.

di NeoBards Entertainment, ambientato nel giappone rurale degli anni ’60. La dimensione alternativa si esprime con un tema floreale. Silent Hill Townfall di Screen Burn.

Scusate, lo devo chiedere di nuovo, che cos’è Silent Hi- (nooooooo)….

A margine, menzioniamo anche il prossimo adattamento cinematografico di Silent Hill 2, che però teniamo un po’ da parte in quanto subentrano anche dinamiche di un’altra industria. Concentriamoci sui giochi.

Comunque, ormai quattro di questi progetti sono usciti e se dovessi valutarli per quello che appassionava me della saga, direi che ce ne sono 3 di troppo e che, si fossero chiamati in un altro modo, nessuno li avrebbe mai collegati a Silent Hill. Ho provato a voler bene a f, che è l’unico altro progetto “grosso”, ma mi è sembrato fuori fuoco sotto molti aspetti, sia in quanto capitolo della saga, sia in quanto progetto a sé stante. Narrazione interessante, ma gameplay che non ho capito cosa ci stesse a fare pensato così, ma soprattutto una (bellissima) cifra visiva distantissima da quella di un Silent Hill tradizionale.

Come possiamo, da fanbase, appassionarci assieme a un franchise se ogni volta che viene nominato significa cosa diverse e si presenta con stili grafici così diversi? Konami, non funziona così. Ok, stavolta parliamo di una sequenza di progetti relativamente più solidi e almeno, non sparsi su 3 differenti console, ma anche stavolta c’è lo stesso problema. Non pare una saga antologica quanto piuttosto un “prendete e divertitevi” a seconda di chi la prende in mano di volta in volta.

Ora, è anche normale per saghe ultradecennali passare in mani differenti e distanziarsi molto dall’origine, però… però stiamo aspettando Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo centrale dell’altra famosa saga horror giapponese. Un capitolo che ritorna a Raccoon City dopo che un missile di quelli grossi ne ha rifatto l’urban design. E senza che nessuno chiedesse niente, sì, è già stata annunciata la presenza di personaggi legacy presenti sin dall’inizio. Nella fattispecie proprio Leon, che a questo punto della timeline dovrebbe avere la bellezza di 51 anni.

Attorno vi sono spin off, retcon, film in CGI con tamarraggine a diecimila e chi più ne ha più ne metta, però i personaggi provengono sempre da lì o sempre lì prima o poi vanno: nella saga centrale. Anche se è a sua volta un franchise antologico che tende a cambiare protagonista ad ogni capitolo.

Io penso che oggi come ieri a Silent Hill manchi proprio quel “campo base” a cui fare riferimento. O anche solo: un riferimento che esista. Sì, se Bloober continua a mettere mano ai classici, a un certo punto avremo questa versione contemporanea della quadrilogia fino a The Room. Un quartetto di capitoli dalla solida, si spera, continuità artistica. Forse il prossimo capitolo numerato della serie verrà proprio da loro. Troverei comunque bizzarro che una saga così giapponese trovi il proprio nuovo fulcro in quel di Cracovia, ma se un Team Silent in patria non c’è più e Bloober se la sente di tenere alta la torcia, ok. I miei sinceri auguri, ho sempre apprezzato lo studio polacco anche in tempi più umili.

Ma a prescindere, mi auguro che le varie ramificazioni di Silent Hill ai quattro angoli del mondo inizino a parlarsi. Non per creare per forza un universo condiviso che rischia di diventare più un guinzaglio che altro, un’opera deve poter fare quello che vuole ed esistere nei suoi termini. Però resto dell’idea che se ti aggreghi a una saga che esiste da vent’anni, termini non tuoi te li stai un po’ scegliendo. Vorrei vedere più sinergia, più elementi in comune tra i vari progetti. Oggi come oggi è un filo rosso che faccio fatica a trovare.