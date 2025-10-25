Verso la fine del 2019 pubblicai su queste pagine virtuali di The Games Machine l’editoriale “La rivincita dei panchinari”. In soldoni andavo ad esprimere una particolare situazione che stavo vivendo in quel periodo videoludico, dove titoli decisamente più piccoli e meno blasonati avevano catturato interamente la mia attenzione, a dispetto di altri grandissimi giochi che a fatica stavano convincendo tanto la critica quanto il pubblico.

A distanza di circa sei anni, questa particolare situazione si è riproposta con mia somma sorpresa, giacché avessi scritto queste righe una settimana prima di oggi, mi sarei perso l’ennesimo titolo che andrà ad arricchire le prossime righe.

Non pochi mesi fa, disquisendo con un amico e collega di settore, l’ho sentito dire questa frase: “questo 2025, tolti un paio di titoli, è stato un anno decisamente deludente”. I due titoli in questione erano Death Stranding 2: On the Beach e Avowed. Ok. Accolgo la frase, sottolineando quanto anche a me siano piaciuti moltissimo questi titoli, ma la percezione della frase accoglie prospettive diverse. Lui si aspettava i grandissimi giochi, i mega-iper-Tripla A che avrebbero dovuto imporsi come blockbuster enormi (con un velo di delusione condivisa su Monster Hunter Wilds), ma ragionando a mente fredda e con più logica, mi rendo conto invece che questo 2025 – almeno per me – è stato pieno di titoli impressionanti e se dovessi stilare una lista di dieci migliori titoli di quest’anno in corso, beh, almeno otto posizioni sarebbero ricoperte da produzioni piccole, tra gli indie e i Doppia A.

Sarà stato l’effetto posticipo di GTA 6, o che comunque questo 2025 sarebbe andato così, però non riesco a guardare con indifferenza la realtà dei fatti: Silksong, Hades 2, Absolum, il recentissimo Ball x Pit, Bye Sweet Carole, Expedition 33, Mafia Terra Madre, anche solo questi giochi sono, tra produzioni più piccole e più grandi, tutte con prezzo vicino al budget – solo Expedition 33 e il nuovo capitolo di Mafia, con i loro 50.€, superano i circa 20 degli altri – i migliori che ho potuto provare in questo 2025. A questi aggiungo senza ombra di dubbio pezzi di alta qualità videoludica come i già citati Death Stranding 2, Avowed, ma anche Two Point Museum o Donkey Kong Bananza. Insomma, senza nulla togliere ai quei sviluppatori e publisher che hanno tacitamente fatto fede alle proprie promesse – dentro ci metto anche Monster Hunter Wilds, ma lì ci sarebbe da fare un discorso diverso – l’occasione è ghiottissima per tornare a sottolineare come, spesso, le migliori sorprese arrivino quando meno te le aspetti.

Ma è anche una finestra di racconto che mostra di nuovo, attraverso questi giochi, come un nuovo e diverso modo di sviluppo sia davvero possibile, lontano dai riflettori tanto dall’attenzione mondiale quanto dai budget di centinaia di milioni, con gli investitori che assillano prima per il rispetto delle tempistiche e poi, come se non ci fosse nessuna correlazione, per i risultati di vendita. In questo caso Expedition 33 è stato quasi un apripista, a cui poi ha fatto eco la 1.0 di Hades 2 per concludersi (almeno fino a ora, in attesa degli ultimi mesi dell’anno) con Absolum.

Sia chiaro, io sono uno di quelli che non vede l’ora di mettere le mani di GTA 6, e non mi strappo le vesti per il posticipo al 2026, ma è anche giusto sottolineare quanto questo 2025 sia stato ricco di titoli straordinari. Magari non li aspettavamo davvero, a parte almeno uno (chi sarà?), ma alla loro uscita abbiamo scoperto che ne avevamo un bisogno carnale. La delusione forse può nascondersi nelle aspettative, ma non nelle uscite effettive che, a mio avviso, sono state pazzesche oltre che relativamente economiche.