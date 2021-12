Il riposo nei giochi di ruolo

L’aspetto forse più affascinante dei giochi di ruolo è quella loro tendenza a voler simulare nel dettaglio le capacità, le azioni e i bisogni dei nostri avatar, a definire e regolarizzare una porzione ben più larga del solito della loro vita digitale. Tra i vari aspetti esplorati non manca quello del riposo, della necessità di fermarsi, magari dormire, e riprendere le forze, che in altri generi viene solitamente tagliato in virtù di un montaggio sempre nel centro dell’azione oppure relegato a stacchi non interattivi.

I giochi di ruolo fanno qualcosa in più, lasciandoci modo di decidere dove e quando coricarci, e associando anche meccaniche e stimoli ludici al riposo. Tutte cose che contribuiscono a quella sovrapposizione giocatore-personaggio così cara agli appassionati del genere.

ACCAMPAMENTI OLD SCHOOL

L’alba dei GDR è il periodo in cui l’aspetto simulativo si faceva sentire di più. Ad esempio, in Ultima VII, uno dei più celebri open world d’altri tempi, se ci si vuole accampare all’aperto è importante prima procurarsi un sacco a pelo per garantirsi un minimo di comfort. E se ci si trova in un’area dal clima rigido, oltre a usare un vestiario adeguato, è pure necessario avere una tenda così da essere riparati dal freddo. Azioni meccaniche e ripetitive, oggigiorno eliminate in favore di ritmo e immediatezza ma che donano un sapore unico al gesto della sosta rinvigorente.

Ben più articolato e concreto è invece: qui prendersi una pausa dall’avventura non serve solo a recuperare le forze, ma ognuno dei membri del gruppo può decidere di spendere il suo tempo in modo differente. Un ferito dovrà concentrarsi solo su riposo e guarigione, ma un alchimista coglierà l’occasione per preparare pozioni e bombe, un ranger andrà a caccia per procurare il cibo, un chierico si eserciterà nel latino (saperlo leggere non è scontato, anzi) studiando i tomi sulle vite dei santi presi in prestito dall’ultima abbazia visitata, un guerriero darà una sistemata al suo equipaggiamento o se in città si farà assumere come aiutante fabbro per raggranellare qualche soldo, ecc.

Un’altra cosa che rende riuscito il sistema di riposo di Darklands è il modo in cui costruisce il bisogno di recuperare le energie. A differenza del solito, la vitalità è espressa dall’unione degli attributi Resistenza e Forza: la prima non è dissimile dai soliti punti vita, un pool che si consuma ad ogni colpo subito, ripristinabile velocemente con pozioni, magie o superando il combattimento. Se si esaurisce, il personaggio perde i sensi. La cosa particolare è invece la Forza, che non è il solito attributo fisso ma anch’essa un pool consumabile: una piccola porzione dei danni subiti colpisce anche questa statistica, che però non si rigenera facilmente se non riposando per diversi giorni. Se arriva a zero, l’avventuriero muore.

Questa coppia di caratteristiche, pur permettendo la classica impalcatura dei combattimenti da gioco di ruolo, simula anche il progressivo affaticamento dei personaggi, che possono recuperare tra uno scontro e un altro ma risulteranno sempre più spossati con il proseguire di lunghe campagne, man mano che la Forza cala. Infatti questo attributo governa anche tutto quello che ci si aspetta normalmente: quantità di danni inflitti, limite di peso trasportabile, capacità di superare prove fisiche generali. Il fiaccamento dell’avatar è concreto e sotto i nostri occhi, spingendo a programmare adeguatamente l’alternarsi di avventure e momenti di ristoro.

IL RIPOSO COME MOMENTO D’AGGREGAZIONE

Un sistema di gioco come quello di Darklands non è comune, e infatti non è certo il primo che viene in mente parlando di GDR. Anzi, il modello più diffuso è stato piuttosto quello visibile, tra gli altri, in Baldur’s Gate: il party può riposare quasi dove gli pare e in qualsiasi momento (esclusi i combattimenti) allo scopo di curare ogni ferita e ricaricare gli incantesimi. Nessun graduale sfiancarsi degli avventurieri, solo l’icona di una palpebra che appare dopo un tot di tempo senza dormire a indicare che sarebbe ora di coricarsi. Un approccio molto meccanico e asettico all’accamparsi, che perde ben presto ogni contributo al coinvolgimento.

Ancora peggio, si presta a freddi exploit per agevolare il gioco, come fermarsi a dormire dopo ogni scontro per avere sempre le magie più potenti a disposizione, e se per caso si viene puniti da un’imboscata nel sonno c’è il vecchio caro salvataggio e caricamento rapido come onnipotente via di scampo. Scenari di certo assai lontani da come avrebbero dovuto funzionare il riposo nel regolamento dei giochi di ruolo da tavolo più famoso al mondo, e quello a cui Baldur’s Gate si ispira: Dungeons & Dragons. Seppur questo modello poco interessante resti diffuso tutt’oggi, il passare degli anni però non ha significato solo snellimento di meccaniche e perdita di pezzi per strada ma anche chi ha preso strade differenti. Abbiamo avuto passi avanti in certi campi e nuovi modi di fare GDR, come. Impossibile parlare di questa branca senza citare nuovamente dei giochi Bioware, come. Sono figli di un evidente processo di semplificazione e ricerca di maggiore accessibilità, con regolamenti sempre più snelli e micro-gestione del party sempre più ridotta all’osso: punti vita che si ripristinano da soli a combattimento concluso, incantesimi basati su mana e non più sulla memorizzazione giornaliera e assenza di qualsivoglia indicatore di stanchezza hanno del tutto eliminato la necessità dei riposi liberi, pertanto rimossi dal gioco.

UN POSTO DA CHIAMARE CASA

L’accampamento è ora un’istanza fissa, la base del gruppo, che si tratti di un’astronave o del familiare gruppo di tende piantate dai suoi componenti. Un luogo ricorrente e concreto, navigabile a piacere. Spogliato di gran parte delle sue funzioni ludiche, il gesto del riposo acquista valenza narrativa e psicologica. Consentendovi l’accesso solo tra un dungeon e il seguente si elimina libertà ma anche diverse incoerenze e potenziali abusi,, entrando meglio in contatto coi personaggi. Oltre ad assecondare la narrazione scandita delle missioni, il diverso tipo di scrittura interviene anche nel campo, perché coerentemente è il momento in cui scambiare quattro chiacchiere coi compagni e conoscerli, discutere del risultato dell’ultima missione e prepararsi alla successiva, sviluppare rapporti affettivi. Da gestione pratica l’accamparsi s’è trasformato in un evento di rilassamento e condivisione tra noi e i personaggi virtuali.

In passato come oggi c’è però pure chi riesce a creare una forte connessione tra giocatore e personaggio attraverso il gesto del riposo anche se non vi costruisce attorno nessuna particolare formalità. Prendiamo ad esempio Gothic, dove dormire non è di per sé una meccanica granché interessante: l’unica particolarità è che per coricarci dobbiamo prima trovare un letto qualsiasi, per il resto non fa altro che curarci e far avanzare l’orario della giornata. Eppure questa azione durante la partita è carica di significato, grazie a come interagisce col resto dei sistemi di gioco. Il primo problema in cui si incappa è che di letti a nostra disposizione ce ne sono pochi: di notte gran parte sono occupati dai rispettivi proprietari, e anche di giorno questi ultimi saranno pronti a buttare gli estranei fuori dalla loro casa se sorpresi a intrufolarvisi. Ci si rende conto anche che dormire è una vera necessità, anche senza un indicatore di stanchezza dedicato: per buona parte della partita gli oggetti curativi saranno un bene prezioso e per nulla abbondante, quindi è bene risparmiarne il più possibile. Inoltre il calare della sera influenza sia la vita all’interno degli insediamenti, svuotandoli dei loro abitanti, sia le nostre chance di sopravvivenza all’esterno, aumentando la difficoltà d’orientamento e il pericolo dei predatori. Il ciclo giorno-notte quindi va interiorizzato e sfruttato, rendendo la possibilità di accelerare lo scorrere del tempo qualcosa di fondamentale.

Unendo queste caratteristiche alla cura generale per l’immedesimazione che caratterizza il gioco, Gothic ci trascina intimamente nel suo mondo brutale. Dove la ricerca di un giaciglio è un bisogno che crea ogni sera un rituale quanto mai sentito. Dove il pisolino in un vecchio bivacco abbandonato scovato durante le nostre disavventure diventa un appuntamento fisso e familiare. Dove se un NPC ci dice “ora sei dei nostri, puoi occupare quella baracca libera laggiù” non ci sta offrendo una base fittizia e precostruita per noi con compagni di viaggio in attesa di essere interrogati e banchi da lavoro, ma una vera catapecchia che ai nostri occhi è il luogo più caldo e sicuro al mondo, perché ogni sera sarà lì ad aspettarci. Siete stufi di leggere di ‘sto vecchio gioco crucco che non ha avuto tanto successo quanto ne meritava? E allora vi faccio l’esempio più facile con Dark Souls, tanto quello l’avete giocato tutti (oppure siete tra quelli che non lo apprezzano e siete stufi di vederlo citato in ogni dove e ora mi odiate ancora di più, pazienza).

Il titolo From Software non ha ciclo giorno-notte, non ha stanchezza, forse manco è un “vero GDR”, non ha nemmeno un vero riposo ma solo un sedersi per qualche secondo mentre ricaricate le Estus e fate riapparire i nemici… ma penso che mi capirete al volo se dico che ogni volta che ripassavo al Santuario del Legame del Fuoco mi lasciavo accogliere dal suo focolare, dalla sua musica, dalla sua aria di casa e sprofondavo nella sedia per concedermi un attimo di pace e ricarica mentale, proprio come il mio non-morto prescelto.

Potrei continuare ancora il discorso, parlando di come Pillars of Eternity ha ri-bilanciato e arricchito con un tocco di Darklands la formula Baldur’s Gate, di come Darkest Dungeon costringe a riposi prolungati i feriti mentre la partita avanza senza di loro grazie a sostituti e nuove leve, di come quello sconosciuto di Frayed Knights combina molteplici aspetti tarati alla perfezione… ma inizia a farsi tardi, l’articolo è già lungo, ed è meglio che io me ne vada a dormire. Buonanotte!