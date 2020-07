I videogiocatori sognano i romanzi elettrici? – DocManhattan

La grande avventura – in tutti i sensi – del Blade Runner di Westwood, e quello che voleva dire, ventitre anni fa, andarsene a spasso per il mondo creato da Philip K. Dick e portato sul grande schermo da Ridley Scott.

Non è successo subito. Blade Runner di Ridley Scott ha impiegato diversi anni per diventare la colonna portante dell’immaginario collettivo che è ormai da tanto tempo. Nell’82, negli anni in cui la fantascienza era per tutti l’adrenalina della saga di Star Wars, il capolavoro neo-noir di Scott è stato stroncato da buona parte della critica. Lo trovavano lento, al punto di coniare quel soprannome che gli è rimasto appiccicato a lungo. “Blade Crawler”. Aveva incassato poco, non arrivando a recuperare del tutto neanche i soldi investiti. Blade Runner sembrava, allora, una pellicola destinata a non lasciare traccia. Dire oggi che non è andata così è, fortunatamente, un eufemismo.

. Continuo a rigirarmi tra le mani il big box del Blade Runner di Westwood Studios.. Anche se quel volto in CGI appiccicato su una foto ricorda troppo un Del Piero con i capelli corti e il trench. Sul retro,, quella matta con gli occhiali neri dcon i suoi capelli rosa e la giapponese ingurgita-pillole degli schermi giganti chiudono un patchwork di screen del gioco, sormontato dai dati dell’avventura, snocciolati con fierezza da Westwood.in base alle scelte compiute, stralci della colonna sonora del film appositamente ricreati e, soprattutto, la possibilità di usare laper analizzare le foto, quella delper stanare i replicanti, l’auto volante dei piedipiatti dell’, lo Spinner.

Quello che la scatola non dice è che Blade Runner non è un tie-in come tanti, perché riesce nella non semplice impresa di andare oltre il film, creando un ponte con il romanzo originale di Dick e recuperandone diversi elementi. Da grandissimo fan della pellicola e da cultore delle opere dello sfortunato Philip K., di cui proprio in quegli anni da universitario cercavo di recuperare tutto quello che non avevo ancora letto (fratello mio, è andata esattamente così anche per me, ndMario), ce n’era abbastanza per farmi esplodere il cervello. In effetti è quello che è successo.

. C’era già stato dodici anni prima il(Tau Ceti, Bugsy), gioco perche non era basato in realtà sul film di Scott… ma sulla colonna sonora di, perché quelli erano gli unici diritti che la softco londinese era riuscita a rimediare. “Video game interpretation of the film score”, prometteva la copertina, in un esercizio di arrampicata sugli specchi talmente sfacciato da risultare encomiabile., perché è ovviamente di questo che parlavano le musiche del compositore greco, no? Anyway.. “Blade Crawler” si era trasformato in ununiversalmente come tale. Lanon aveva riportato solosul grande schermo, ma piazzato Blade Runner nel posto che gli spettava di diritto,tra i fan e facendolo scoprire a tanti.

Peraltro, proprio negli anni dell’esplosione multimediale del cyberpunk, della trasformazione di quello che era stato un effimero ma folgorante sottogenere letterario di inizio anni 80 in un filone cinematografico su cui anche il videogioco si sarebbe buttato a pesce, come un determinatissimo James Pond. Erano i tempi del Johnny Mnemonic con Keanu Reeves e di New Rose Hotel, entrambi pescati dai racconti di William Gibson; erano gli anni dell’anime invasion negli USA, capeggiata da film e OAV come Ghost in the Shell e Battle Angel Alita. Non lo sapevamo ancora, ma Matrix era dietro l’angolo.

Immersi fino alle orecchie in quel grande,, sognavamo Tokyo e le sue insegne al neon e assorbivamo qualsiasi riflesso di quelle atmosfere ci versassero in retina quegli anni. Trattenendo il fiato ogni singola volta che ci ritrovavamo a volare oltre quel ponte in Gare d’Europa, il più cyberpunk dei, con la versione strumentale dia martellarti le orecchie e farti andare il cuore a mille, fino a sincronizzarlo con quella irrefrenabile voglia di futuro, di nuovo millennio ormai a due passi., per il mood di quei mesi e perché poteva contare su un livello di tecnologia sufficiente per fare quello che aveva intenzione di fare. Portarti a spasso in quel mondo, fin quasi a farti sentire addosso la, grazie a una confezione audiovisiva di assoluto livello.

Per portarti in casa la quale, promette la scatola del gioco, non c’è bisogno di quelle nuove diavolerie, le schede di accelerazione grafica: basta un Pentium 90Mhz con 16 mega di RAM e Windows 95. Ma con un Pentium 133Mhz, ti dice anche, gira meglio.

