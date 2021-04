Rivelato CYBERPUNK 2D77, metroidvania F2P a Night City

La notizia di Cyberpunk 2D77 (nessun errore nel titolo!) era nell’aria, con vari accenni da parte di un noto insider e alcune dichiarazioni sibilline arrivate dal lead designer di un misterioso, piccolissimo team per un altrettanto indefinito progetto di CDPR. Ma alla fine eccolo qui: sostanzialmente si tratta di uno shoot’em up a scorrimento orizzontale, caratterizzato però da una forte verticalità della mappa generale in senso nettamente metroidvania, con diramazioni che si apriranno – all’interno dei classici quartieri di Night City – a seconda dei Cyberware innestati sul nostro personaggio.

Quest’ultimo non sarà V, bensì un androide da combattimento con sembianze umane conosciuto come K, con chiari riferimenti a Blade Runner 2047 ma anche ai classici film di Samurai, dal momento che il suo creatore viene spedito a miglior vita da… beh, si, ancora lei, la maledetta Arasaka, evento che lo trasformerà in una sorta di Ronin robotico. Un qualche ruolo sarà giocato anche dal cloud satellitare in cui vengono stipate le personalità digitali, proprio come il Relic di Johnny Silverhand, con forte possibilità che il racconto si colleghi alla storia del gioco principale, i cui fatti si svolgono qualche settimana prima rispetto a Cyberpunk 2D77, almeno da quel poco che il developer di cui sopra, Pasterz Bovazkiewicz, ha voluto rivelare in queste ultime ore. Innumerevoli i tocchi autoironici rispetto alle caratteristiche o anche ai problemi di C2077, evidentemente aggiunti al nuovo arrivato negli ultimi mesi: a parte la presenza di alcuni veicoli volanti da combattimento, in questa versione K potrà aggirarsi e combattere negli scenari di Night City completamente nudo (con tessuti biosintetici completi di… beh, ci siamo capiti), ma ancora più volutamente ridanciana è l’apparizione degli agenti NCPD per i crimini più gravi, come quello dell’uccisione di innocenti cittadini, direttamente a cavalcioni del protagonista… Per un ultimo riferimento, però, è bene marcare l’indiscrezione come SPOILER: in una delle missioni principali, per ragioni ben contestualizzate dalla trama, troveremo in una chiesa sconsacrata una sorta di crocefisso con V senza pantaloni e le braccia tese, un po’ come nel famoso bug alla guida dei mezzi.

La disponibilità di Cyberpunk 2D77 non è nemmeno lontana, e il titolo sarà totalmente gratuito per chi già possiede il fratellone maggiore. Gli sviluppatori stanno dando gli ultimi ritocchi all’interfaccia, ma l’uscita non dovrebbe andare oltre la fine del mese. Stay tuned.