FIFA 23 Anteprima – Cross Play, Mondiali e altre novità

Iniziamo il percorso di avvicinamento all’uscita di FIFA 23 tra nuove sfide, nuove modalità, nuovi avversari e nuove giocate…

Sviluppatore / Publisher: EA Vancouver/EA Romania / Electronic Arts Prezzo: N.D Localizzazione: Completa Multiplayer: Locale/Online PEGI: 3 Disponibile Su: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox Series X/S, Xbox One Data di Lancio: 30 settembre 2022

Il calcio d’inizio “vero e proprio” della nuova stagione di FIFA 23 è ancora lontano ma, così come nella realtà le squadre hanno iniziato la preparazione estiva in vista delle competizioni ufficiali, anche i team di EA Vancouver e di EA Romania hanno dato il via a una sorta di pre-campionato. In che modo? Semplice, con un evento aperto alla stampa specializzata organizzato per mostrare le principali novità presenti per quello che sarà, a tutti gli effetti, l’ultimo titolo marchiato FIFA a firma Electronic Arts.

La carne al fuoco è tanta, e nei prossimi giorni sarete tempestati, a cadenza più o meno regolare, con nuovi pezzi dedicati alle singole componenti di gioco. Da cosa si parte oggi? Continuate a leggere per scoprirlo…

COSA GIOCO… E CONTRO CHI?

Due parole. Solo due parole. Cross-play e Mondiali di Calcio. Dite che non sono due parole, ma di più? Ok, è vero avete ragione. Però credo comunque di avere catturato la vostra attenzione. Perché, diciamo la verità, un’opzione che tutti i giocatori richiedono da anni e la più importante competizione per nazionali non sono certo due novità che possono passare inosservate ed essere derubricate come aggiunte di piccolo cabotaggio. Partiamo con il cross-play, facendo subito una importante distinzione. Il cross-play sarà “doppio”, ovvero si muoverà su due binari paralleli. In uno avremo le versione Xbox One e PlayStation 4, nell’altro invece tutte le versioni di ultima generazione. Una scelta che non sorprende e praticamente obbligata, visto l’utilizzo di due motori grafici differenti tra current gen e old gen.

Ah, una (non tanto) piccola precisazione, anche se forse lo avrete già intuito notando la mancanza di un paio di lettere nelle righe precedenti. Per ultima generazione si intende PlayStation 5, Xbox Series X/S, Stadia e… PC! Dopo un anno di purgatorio, finalmente anche i PC approdano nel mondo della tecnologia Hypermotion, con tutti i passi in avanti che ne conseguono.. Matthew Lafreniere, line producer del gioco, ha dichiarato che il team di sviluppo sta già esplorando ulteriori possibilità per il futuro, in modo da offrire a tutti la possibilità di sfidare qualunque avversario in ogni zona del mondo e in ogni situazione.

Passiamo ora ai Mondiali, e iniziamo con una sorpresa. Mondiali, plurale, perché sono due. Oltre infatti a volare in Qatar per la manifestazione maschile, sarà infatti possibile prendere parte anche alla Coppa del Mondo femminile, che si svolgerà tra giugno e agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Un’aggiunta che, insieme all’inserimento di squadre di club provenienti dalla Barclays Women’s Super League e dalla Division 1 Arkema, sottolinea la volontà di EA Sport di aumentare il peso del calcio femminile all’interno del gioco con l’obiettivo di proporre un’esperienza più ricca e inclusiva. Non sappiamo come saranno strutturate le modalità, che saranno rese disponibili post-lancio senza costi extra, e se saranno proposte eventuali variazioni sul tema, ma è facile immaginare che sarà possibile replicare i tornei ufficiali scegliendo liberamente quale squadra utilizzare. Se poi in EA aggiungessero anche le fasi di qualificazione, magari avremmo la chance di vedere l’Italia in campo, almeno in maniera virtuale…

PRIMI CALCI AL PALLONE

Avremo modo di parlare in un futuro articolo di come si è evoluta la tecnologia HyperMotion e di esaminare quali saranno le novità nel comparto visivo e nella fisica di FIFA 23, per ora possiamo solo limitarci (e non è comunque poco) a svelare alcune aggiunte/modifiche che riguarderanno la struttura di gioco. Si parte con un nuovo sistema di tiro, denominato power-shot, che si basa sul semplice concetto “rischio/ricompensa”. L’esecuzione di questa giocata è infatti più complessa rispetto a una normale conclusione a rete, sia perché richiede la pressione di più tasti (i due dorsali R1/L1, per chi ha dimestichezza con i pad PlayStation, oltre ovviamente a quello del tiro), sia perché la mira è completamente manuale, ma i risultati possono essere devastanti. Nelle proprie mani si avrà quindi la possibilità di indirizzare con estrema precisione (e notevole potenza) la palla verso l’incrocio dei pali, o di fallire miseramente e tirare una “sbananata” che nella migliore delle ipotesi rimbalza mestamente verso la bandierina del calcio d’angolo.

Interessanti anche le modifiche apportate ai calci piazzati, conche permetterà di regolare l’altezza della conclusione e l’effetto. Inoltre su schermo verrà mostrata un’anteprima (non completa, solo mezzo metro o poco più) della traiettoria del tiro, mentre in fase difensiva sarà possibile far sdraiare un giocatore dietro la barriera, come sempre più spesso accade nella realtà., che dicono addio al puntatore sulla porta a favore di un nuovo sistema che privilegia il tempismo, con un indicatore a cerchio posto sotto al pallone che, in base al momento in cui si conclude a rete, stabilirà la precisione della stessa.

Tante, tantissime nuove animazioni accompagneranno ogni genere di giocata offensiva, con nuove girate volanti, tuffi di testa, colpi di esterno e addirittura passaggi di schiena (o di fondoschiena… e non sto scherzando) che aggiungeranno ulteriore varietà allo sviluppo dell’incontro. Per incrementare il grado di realismo e rendere ancora più riconoscibili le stelle più affermate sono poi stati creati set di animazioni specifici per la corsa, che replicano con assoluta precisione gli scatti e le sgroppate di calciatori quali Mbappé, Vinicious Jr, Pulisic, Davies e molti altri. Ulteriori novità per i dribblomani, che avranno accesso a nuove finte, mentre una nuova scivolata, più dura e decisa, tornerà utile per i momenti in cui sarà necessario non andare per il sottile e intervenire senza fare troppo caso alle buone maniera. A tutte queste novità si aggiungerà un lavoro di messa a punto delle caratteristiche già presenti nella passata edizione, con un’attenzione particolare alle gestione della fase difensiva, ritenuta troppo automatica da una fetta dell’utenza. Trovare il giusto equilibrio non sarà facile anche perché accontentare tutti, in uno spettro che spazia dal giocatore occasionale al pro player, è un’impresa a dir poco titanica, ma l’impressione è che il team di sviluppo si stia muovendo nella giusta direzione.

FISCHIO FINALE

Fischio finale, FIFA 23 rientra negli spogliatoi dopo questa prima sgambata ed è il momento di trarre le prime conclusioni. Positivo, decisamente positivo, il giudizio relativo al cross-play e ai mondiali. L’aggiunta di nuove modalità è sempre una cosa gradita, così come lo è poter affrontare avversari su piattaforme differenti.

Electronic Arts si conferma sul pezzo anche per quanto riguarda il comparto licenze, con un totale di oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 differenti campionati, con un elenco di competizioni ufficiali che comprende tra le altre la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, la CONMEBOL Libertadores e la CONMEBOL Sudamericana. Per quanto riguarda invece le modifiche strutturali, è impossibile esprimere alcun tipo di parere. Le idee ci sono, così come c’è la volontà di seguire i suggerimenti della community per creare un titolo più equilibrato, ma solo dopo lunghe sessioni pad alla mano potremo capire quanto tutte le novità presenti sulla carta saranno presenti e, soprattutto, efficaci.