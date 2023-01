The Games Machine vi augura un felice 2023!

Dalla “reda” di TGM facciamo a voi e a tutti i vostri cari i nostri migliori auguri per un felice 2023!

Qui sopra e nelle prossime immagini trovate il bel tepore ludico che The Games Machine ha portato nelle vostre case nel corso del 2022, perfetto riassunto dell’eccellente lavoro di tutte le nostre pregiate firme che, naturalmente, coinvolge anche il bel sito su cui scrivo queste parole.

Dopo anni del genere ci sarebbero da citare – sperando in qualcosa di migliore nei prossimi 12 mesi – gigantesche problematiche globali che avremmo preferito rimanessero nella nostra amata fantascienza postapocalittica. Ma non è questo il luogo e il momento per parlarne, anche perché TGM ha una missione più leggiadra: vi auguriamo semplicemente serenità personale e un nuovo splendido anno di videogiochi. Poi, beh, tanto meglio se intorno a noi verranno leniti i malanni della nostra casa comune.

Tre altre cose, il 2023 vedrà arrivare il numero 400 di TGM, nuovo traguardo per una pubblicazione superata per longevità solo dagli amici giapponesi di Famitsū. Una rivista che nell’anno appena trascorso si è pure ampliata verso una delle sue anime, cantando il vero “retrogaming del presente” con l’eccezionale inserto RetroTGM.

Siamo tra i pochi a poter scientemente parafrasare Star Trek, “per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima“, sperando di avere la vostra compagnia durante il nuovo viaggio. Ancora auguri a tutti!