La console next-gen di Microsoft si chiama semplicemente Xbox

A quanto pare la prossima console next gen di Microsoft non si chiamerà Xbox Series X, bensì semplicemente Xbox.

A farlo sapere ci ha pensato un portavoce della Casa di Redmond attraverso un’intervista concessa ai taccuini di Business Insider. Qui leggiamo che Series X è soltanto uno dei modelli che vedranno la luce nel corso del ciclo di vita della piattaforma: l’idea di Microsoft è infatti quella di espandere l’ecosistema con modelli aggiuntivi di Xbox, un po’ come abbiamo visto in questa generazione con il lancio di One S prima e One X poi.

Tuttavia non sappiamo se Xbox Series X sarà l’unico modello disponibile nelle festività natalizie del 2020, ma a questo punto è probabile che i rumor sull’esistenza di due modelli differenti della console (uno più potente e l’altro più economico) possano alla fine rivelarsi veritieri.

