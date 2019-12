La prossima Xbox sarà retrocompatibile già dal lancio

Il team che ha lavorato alla realizzazione della prossima Xbox (che non si chiamerà Series X) ha fatto sì che la console sia pienamente retrocompatibile sin dal giorno del lancio.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Phil Spencer, boss della divisione gaming di Microsoft, intervenendo sulle colonne di GameSpot. “Volevamo essere certi che al day one avremmo potuto mantenere la promessa della retrocompatibilità, e per questo ho già giocato a diversi titoli per Xbox 360 e Xbox One sulla mia Xbox Series X,” ha dichiarato Spencer.

“Abbiamo migliaia di titoli che a oggi girano su Xbox One,” ha affermato Jason Ronald, Xbox partner director of program management. “Vogliamo che gli utenti possano portare con sé non solo quei giochi, ma anche tutti i servizi.”

Phil Spencer ha poi fatto sapere che il team hardware che ha lavorato alla nuova Xbox ha realizzato il chip della console pensando anche alla retrocompatibilità, in questo modo è stato sfornato un sistema in grado di far girare tutto ciò che al momento gira su Xbox One.

