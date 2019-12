Zombie Army Trilogy approderà su Switch il prossimo anno

Rebellion ha rivelato oggi che Zombie Army Trilogy approderà su Switch nella prima metà del 2020.

La serie Zombie Army Trilogy è uscita inizialmente per PC, PS4 e Xbox One nel 2015 ed è uno spin-off di Sniper Elite. La nuova edizione vanterà svariate migliorie, la possibilità di giocare in locale fino a quattro giocatori, l’HD Rumble e il supporto per i controller di Switch.

Mentre la versione Switch di Zombie Army Trilogy ha ancora una finestra di lancio vaga, ricordiamo che Zombie Army 4: Dead War giungerà su PC, PS4 e Xbox One il 4 febbraio.

Fonte