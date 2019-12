Respawn è al lavoro su un nuovo videogioco di Star Wars

A quanto pare il successo di Star Wars Jedi: Fallen Order (qui trovate la nostra recensione) ha spinto Electronic Arts a commissionare un altro videogioco a tema Guerre Stellari a Respawn Entertainment.

Lo scopriamo grazie a un nuovo annuncio lavorativo comparso proprio in questi giorni sul sito ufficiale del publisher. Qui leggiamo che lo studio guidato da Vince Zampella è alla ricerca di un Senior Sofware Engineer con una forte passione per Star Wars e una certa esperienza nella creazione di action adventure con visuale in terza persona, proprio la tipologia di giochi a cui appartiene il recente Fallen Order.

È dunque probabile che l’accoglienza positiva ricevuta dall’ultima fatica di Respawn Entertainment possa aver significato la messa in cantiere di un sequel per Star Wars Jedi: Fallen Order, o magari qualcosa di completamente diverso.

Condividi con gli amici Inviare