Warhammer: Chaosbane, disponibile il DLC Tomb Kings

Bigben Interactive ed Eko Software hanno confezionato il trailer di lancio di Tomb Kings, il nuovo DLC di Warhammer: Chaosbane approdato oggi su PC tramite Steam.

In questa espansione ci troviamo ad esplorare le pericolose necropoli della Terra dei Morti. Un tempo all’apice della civiltà con impressionanti città e personalità dal nobile lignaggio, le terre di Nehekhara sono ora ridotte a cumuli di macerie e sabbia dopo il tradimento del malvagio Nagash. Il DLC Tomb Kings introduce una campagna del tutto inedita e separata da quella principale che permette di attraversare l’arido deserto di Nehekhara ed esplorare tombe antiche piene di segreti millenari.

Questa espansione sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One, tuttavia al momento non si conosce la data di uscita su queste piattaforme.