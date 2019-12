The Walking Dead: Saints & Sinners, annunciata la data di uscita

Skydance Interactive ha confezionato un nuovo trailer di The Walking Dead: Saints & Sinners che ne annuncia la data di uscita della versione PC.

Questo nuovo action in prima persona pensato per la realtà virtuale sarà disponibile dal 23 gennaio 2020 e sarà compatibile con i principali visori VR presenti su PC. Per quanto riguarda l’edizione PS4, invece, questa vedrà la luce nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Infine, The Walking Dead: Saints & Sinners approderà anche su Oculus Quest, ma in questo caso bisognerà attendere fino all’ultimo trimestre del 2020.