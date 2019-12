Brawlhalla: arriva oggi la nuova leggenda Volkov il Re dei Vampiri

Ubisoft annuncia oggi che è disponibile la 48esima leggenda di Brawlhalla, Volkov il Re dei vampiri.

Volkov si è unito alla battaglia in Valhalla con la sua falce e un’ascia, ed è disponibile per 7.200 pezzi d’oro. Mentre le skin Blood Moon Volkov, Blue Virus Volkov e Huntsman Volkov sono disponibili per 140 monete Mammoth ciascuna. Volkov in battaglia può sfoggiare la sua falce, planare in picchiata sul nemico con le sue ali da pipistrello o invocare un piccolo vortice di pipistrelli. Il vampirò è in grado di usare anche una serie di attacchi con l’ascia.

Per l’occasione Ubisoft annunciato il ritorno dell’evento annuale Brawlhallidays, che offrirà ai giocatori una nuova skin per il 2019, oltre a riproporre le skin degli eventi precedenti di quest’anno fino al 15 gennaio 2020.