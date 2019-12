TT Isle of Man 2: un nuovo trailer sui miglioramenti in-game

Bigben e KT Racing hanno svelato oggi tutti i miglioramenti tecnici apportati a TT Isle of Man – Ride on the Edge 2.

Qui sotto potete guardare un trailer dedicato:

In TT Isle of Man 2 la fisica delle moto è stata rivista da zero per ricreare un comportamento ultra-realistico. L’effetto giroscopico è ora completamente integrato per una sterzata più precisa, sono stati aggiunti degli specifici segnali grafici per mettere in guardia gli utenti su una possibile caduta imminente. I freni e gli ammortizzatori sono stati inoltre ridisegnati: ora rispondono a tutti i sobbalzi del terreno e creano un’esperienza di guida ben più fedele a ciò che prova un vero motociclista.

TT Isle of Man 2 sarà disponibile a partire dal primo semestre del 2020 su console e PC.