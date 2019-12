Cadence of Hyrule si aggiorna con un DLC gratuito

Gli sviluppatori indipendenti di Brace Yourself Games hanno pubblicato un DLC gratuito per Cadence of Hyrule, lo spin-off della serie The Legend of Zelda ispirato a Crypt of the Necrodancer.

In questa espansione denominata Ode a Oktavo introduce un nuovo personaggio giocabile e una campagna completamente inedita. Inoltre, questo DLC porta con sé anche la modalità Dungeon, che permette di affrontare i nemici più coriacei del gioco. Da notare che entrambi questi contenuti possono essere sbloccati solo una volta portata a termine la campagna principale.

Ode a Oktavo per Cadence of Hyrule è già disponibile per il download su Nintendo Switch.

Oktavo trama di conquistare Hyrule? Scopri le sue vere intenzioni in "Ode a Oktavo", una nuova storia per #CadenceofHyrule ora disponibile con un aggiornamento gratuito! 🎶 pic.twitter.com/qokIe3Iz8A — Nintendo Italia (@NintendoItalia) December 18, 2019