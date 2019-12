THQ Nordic acquisisce Tarsier Studios tramite Embracer Group

THQ Nordic ha dato il via allo shopping natalizia con l’acquisizione di Tarsier Studios attraverso la controllata Embracer Group.

Lo studio che ha dato i natali, tra gli altri, a Little Nightmares è stato acquisito in seguito a un esborso pari a 99 milioni di corone svedesi, una cifra equiparabile a circa 9,5 milioni di euro, di cui una parte in pagati in contanti e un’altra in azioni di Embracer Group. L’acquisizione include non solo lo studio ma anche tutte le proprietà intellettuali.

Da notare, però, che il franchise di Little Nightmares resta di proprietà di Bandai Namco, mentre l’IP di Stretchers è di Nintendo.

