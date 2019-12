L'Epic Games Store dà il via ai saldi natalizi regalando Into the Breach

Nelle scorse ore l’Epic Games Store ha fatto partire i saldi in occasione delle festività natalizie, e lo ha fatto promettendo di regalare a tutti gli utenti della piattaforma un videogioco diverso ogni giorno fino alla fine dell’anno.

Il primo di questi è Into the Breach, il particolare tattico a turni degli autori di FTL, da riscattare entro le 17:00 di oggi seguendo questo collegamento.

Per quanto riguarda gli sconti validi sulla piattaforma digitale, questi includono quasi tutti i titoli presenti sullo store, con la possibilità di sfruttare un ulteriore buono del valore di 10 euro per ogni acquisto. Segnaliamo che i saldi natalizi dell’Epic Games Store saranno attivi fino al 1 gennaio 2020.

Condividi con gli amici Inviare