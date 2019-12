Sono partiti i saldi invernali 2019 di Steam

Non solo l’Epic Games Store, anche Steam nelle scorse ore ha dato il via agli attesissimi saldi invernali 2019.

La tornata promozionale sarà attiva fino al prossimo 2 gennaio 2020 e permetterà di fare acquisti scegliendo tra migliaia di titoli a prezzo scontato. Come di consueto, anche quest’anno torna la possibilità di votare i giochi preferiti attraverso i Premi di Steam: oltre all’immancabile Gioco dell’Anno, toccherà agli utenti decidere quali titoli trionferanno nelle diverse categorie.

Dopo aver raccolto le preferenze degli utenti, i vincitori verranno rivelati il 31 dicembre 2019.

