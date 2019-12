Fortnite: la funzione Split-Screen per PS4 e Xbox One è stata reintrodotta

Dopo alcune problematiche tecniche, Epic Games ha reintrodotto oggi la funzione split-screen in Fortnite per i giocatori PS4 e Xbox One.

Per celebrare il lancio è stato pubblicato anche un nuovo trailer che mostra in azione la nuova funzionalità:

La funzione permette ai giocatori di giocare insieme sul proprio divano di casa senza aver bisogno di una seconda console. Lo split-screen funzionerà solo per Duos e Squads, e dato che si trova nelle prime fasi di lanco potrebbe essere migliorata in seguito con una futura patch.

Per attivare la funzione split-screen basterà andare all’interno dell’area Squad Formation.

Fortnite è ora disponibile su PS4, Xbox One, PC, Switch, iOS e Android.

Fonte

The Splitscreen feature has been re-enabled! pic.twitter.com/3s05uYL4Vf — Fortnite Status (@FortniteStatus) December 18, 2019