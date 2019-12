MediEvil: la Short-Lived Demo è stata ripubblicata in versione estesa

Other Ocean Interactive e Sony Interactive Entertainment hanno ripubblicato oggi la Short-Lived Demo di MediEvil (resa disponibile in seguito allo State of Play di settembre) in una versione estesa con nuovi contenuti.

La nuova versione, svelata oggi su PlayStation Blog, dà la possibilità ai giocatori di attraversare nella loro interezza le aree del Cimitero e del Mausoleo fino al combattimento con il demone di vetro. La re-release della demo comporta anche la possibilità di ottenere l’oggetto speciale Elmetto di Sir Dan per i giocatori che non sono riusciti a sbloccare la ricompensa durante la prima volta. L’oggetto potrà essere ottenuto terminando la demo e potrà essere indossato nel gioco completo.

La nuova demo arriva giusto in tempo per Natale, così i nuovi giocatori che riceveranno una PS4 durante le feste potranno provare gratuitamente il remake di MediEvil.

MediEvil è attualmente disponibile in esclusiva per PlayStation 4.

