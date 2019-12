TGM Awards 2019: ecco il nostro GOTY e gli altri vincitori

È arrivato il momento tanto atteso: siamo pronti a rivelarvi tutti i vincitori dei TGM Awards 2019, compreso il GOTY, il gioco dell’anno secondo la redazione di The Games Machine. In caso vogliate consultare l’elenco completo delle nomination non dovrete far altro che seguire questo collegamento, mentre qui di seguito trovate la lista dei titoli che hanno trionfato nelle rispettive categorie.

Inoltre, quest’anno avete potuto scegliere anche voi il vostro videogioco preferito: avete partecipato in tantissimi e questo non può che farci molto piacere. C’è poi una sorpresa: abbiamo deciso di affidare un ulteriore riconoscimento, il Commander’s Choice, ovvero tre titoli che il nostro esimio caporedattore Mario Baccigalupi ha particolarmente apprezzato nel corso dell’anno.

Ma bando alle ciance, ecco a voi i migliori videogiochi del 2019 secondo TGM.

TGM AWARDS 2019 PER GENERE

Role Playing Game

I giochi di ruolo (e d’azione) che piacciono a noi, densi, profondi e aderenti al genere in termini di stat, attributi ma anche per via simulativa.

Disco Elysium

Gli action dall’accezione più vasta possibile, compresi gli sparattutto, a patto che i nervi del giocatore siano cruciali almeno quanto il cervello.

Control

Il rinato genere dei tattici a turni o anche i migliori esempi di strategia in tempo reale: predominio del cervello, insomma.

Age of Wonders: Planetfall

Ecco i titoli che mettono ancora avanti a tutto una consuetudine – quella delle piattaforme – fra le più antiche del videoludo. Insieme agli enigmi, ma anche senza.

Katana ZERO

I giochi action, di narrazione o sopravvivenza in salsa d’orrore sono più vivi che mai, e anzi comprendono tante accezioni diverse di ansia e paura.

Resident Evil 2

Tra rispetto del passato più “enigmistico” e voglia di raccontare storie del presente, le migliori avventure dinamiche sulla piazza.

Concrete Genie

Motori, mazzate palloni, senza pregiudizi sull’essenza arcade o simulativa: l’importante è seguire bene la propria vocazione.

eFootball PES 2020

SPECIAL TGM AWARDS 2019

The Games Machine D.O.C., best of PC Games

Il miglior gioco per la piattaforma d’elezione di TGM, non per forza in esclusiva ma che fa onore per vari motivi alla Master Race, anche tecnici o stilistici.

Red Dead Redemption 2 Raccontami una storia

Il valore della narrazione avanti – o al pari di – qualsiasi altra caratteristica, pur passando da diversi sistemi di regole e presentazione visiva.

Disco Elysium Musica da Giocare

I giochi che eccellono nelle colonne sonore, o le colonne sonore che eccellono più dei giochi stessi.

Ape Out Sindrome di Stendhal

I giochi davanti ai quali si rimane abbacinati dal pazzesco livello artistico o tecnico, per grandi come piccole produzioni.

Death Stranding Realtà Virtuale

Qualità e sperimentazione in un settore che sta ancora cercando una propria identità, sia sul piano ludico che stilistico.

Asgard’s Wrath Amiamo questi ragazzi

Lo studio migliore dell’anno secondo la redazione di The Games Machine. Abbiamo dovuto fare parecchie rinunce, visto che di base non c’era che l’imbarazzo della scelta.

Respawn Entertainment Best of the Future

Il gioco non ancora uscito da cui ci aspettiamo la più impressionante prestazione per un futuro non troppo lontano, presumibilmente entro il 2020.

Cyberpunk 2077 Preferito dai lettori

Il vostro gioco dell’anno.

Death Stranding Commander’s Choice

I titoli del cuore del caporedattore Mario Baccigalupi

Sekiro: Shadows Die Twice

Metro Exodus

Boneworks The Games Machine GOTY

Il premio della giuria in quel di The Games Machine.

Control