Left 4 Dead 2: dei fan pubblicano la campagna Chernobyl Chapter One

Dei fan hanno pubblicato oggi una nuova campagna custom per Left 4 Dead 2, l’FPS a tema zombie di Valve, dal nome Chernobyl: Chapter One.

Realizzata con il Source engine, la campagna è stata realizzata dopo uno sviluppo di ben nove anni. Chernobyl introduce cinque nuove mappe, nuovi zombie e tanta nuova azione. I giocatori questa volta sono in viaggio verso la Siberia l’unico posto in cui sembrerebbe che l’infezione non abbia attecchito per via del clima del luogo. Tuttavia per raggiungere il luogo il gruppo dovrà sopravvivere e attraversare Chernobyl.

Per chi non lo sapesse il Source engine permette facilmente ai giocatori di creare contenuti custom per Left 4 Dead 2, il motivo per cui a distanza di 10 anni il titolo è ancora vivo e vegeto.

Chernobyl Chapter One e Left 4 Dead 2 sono ora disponibili su PC.

Speriamo che i prossimi capitoli escano prima di nove anni. Teniamo le dita incrociate!

