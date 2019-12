Senua's Saga Hellblade 2 sarà un'esclusiva Xbox e PC

Aaron Greenberg di Microsoft ha annunciato oggi su Twitter che Hellblade 2 sarà un’esclusiva Xbox e PC.

Non è chiaro cosa si intenda per Xbox, ma molto probabilmente significa che il titolo uscirà sia su Xbox One che sulla nuova Xbox Series X. Questo crea un po’ di contrasto con il precedente episodio dato che Hellblade: Senua’s Sacrifice è infatti uscito inizialmente solo su PC e PS4. Il gioco è poi approdato anche su Xbox One e Switch.

Senua’s Sacrifice: Hellblade 2 è stato annunciato recentemente durante i The Game Awards 2019 e ancora non ha una finestra di lancio precisa.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Fonte