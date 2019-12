Mario Kart: un video mostra i nuovi volanti per Switch realizzati da Hori

Hori ha pubblicato oggi un video che mostra in azione i nuovi volanti realizzati per Nintendo Switch a tema Mario Kart.

I volanti sono stati realizzati su licenza ufficiale Nintendo e presentano due diversi modelli: Racing Wheel Pro Mini e Racing Wheel Pro Deluxe. Le periferiche sono state sviluppate per adattarsi sia ai grandi che ai piccini e vantano diverse opzioni per garantire un’esperienza realistica durante le sessioni a Mario Kart 8 Deluxe (ovviamente sono compatibili anche con altri racing game). I Racing Wheel di Hori possono essere agganciati facilmente a qualsiasi superficie, vantano un pulsante per usare i power-up e saranno affiancati da una pedaliera.

I volanti sono disponibili ora per la prenotazione su Amazon (Pro Mini, Pro Deluxe) e potranno essere acquistati dal 31 dicembre 2019.

Se siete in cerca di un regalo di Natale last minute questo potrebbe fare al caso vostro.

Fonte