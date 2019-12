Xenosaga: una remaster della serie è stata considerata

Il general mangaer di Bandai Namco – Katsuhiro Harada, ha confermato durante un’intervista che una versione rimasterizzata della serie di Xenosaga era stata considerata, tuttavia il progetto è stato poi riposto dalla compagnia.

A quanto pare una “Xenosaga Collection” sarebbe stata nei piani degli sviluppatori, ma un’attenta analisi di mercato ha scoraggiato il team che ha sospeso il progetto. In parole povere secondo Harada il titolo non sarebbe stato proficuo in termini di vendite per la compagnia.

A questo punto difficilmente rivedremo i vecchi capitoli di Xenosaga sulle piattaforme odierne.

Ricordiamo che Xenosaga Episode I è uscito su PS2 a febbraio del 2002, seguito dal secondo episodio a giugno del 2004 e dal terzo ed ultimo episodio a luglio del 2006.

Fonte