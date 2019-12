Il mashup di Jazz Jackrabbit e Sonic è ora disponibile su browser

Violet_CLM ha pubblicato una nuova versione del mashup tra Jazz Jackrabbit di e Sonic dal nome Sonic with a Gun. Questa versione è ora giocabile gratuitamente direttamente da browser e comprende tutti i livelli, i nemici e i livelli segreti, tuttavia i salvataggi non persistono durante le sessioni di gioco.

Sonic with a Gun è sostanzialmente una mod che va ad alterare il gioco Jazz Jackrabbit di Epic Megagames targato 1994 con lo stile di Sonic the Hedgehog di SEGA. Il gioco usa anche elementi tratti da altri titoli Sonic come Sonic 2, Sonic 1 e Sonic 4. Vi sono all’interno anche elementi da Sonic CD, Sonic Advance 3, Sonic Mars e altri giochi del franchise.

Vi sono in tutto sei pianeti da esplorare, ognuno ispirato ad un diverso stage di Sonic con grafica, layout, nemici e ostacoli realizzati fondendo gli engine di Sonic e Jazz.

Ovviamente ci sono differenze nel gameplay dato che Sonic può correre sui muri, mentre Jazz è dotato di pistole e può eliminare i suoi nemici senza dover saltaragli sopra. Noi vediamo questa mod come se Jazz visitasse l’equivalente dei vari stage di Sonic nell’universo di Jazz Jackrabbit.

Potete giocare a Sonic with a Gun da qui.

