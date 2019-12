Faster Than Light è disponibile gratuitamente su Epic Games Store

Continua la tornata di giochi gratuiti su Epic Games Store con FTL: Faster Than Light, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PC per le prossime 24 ore.

Per chi non lo conoscesse si tratta di uno strategico dove i giocatori sono chiamati a gestire una navicella spaziale e il suo equipaggio, monitorando ogni singolo aspetto, dai potenziamenti agli armamenti della nave, impartendo ordini nel corso delle battaglie, acquisire nuove navicelle con l’aiuto di diverse razze aliene. FTL vanta galassie generate in maniera procedurale con nemici e eventi smpre diversi per un gameplay mai uguale all’altro, e il permadeath che garantisce tensione in ogni singola azione che il giocatore andrà ad intraprendere.

Per acquisire una copia gratuita del gioco basta cliccare qui.

