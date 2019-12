Steam: ecco i videogiochi più venduti del 2019

Mentre i saldi invernali di Steam proseguono e si avvicinano sempre di più alla conclusione, Valve ha deciso di celebrare la fine del 2019 elencando i cento videogiochi più venduti sulla sua piattaforma digitale nel corso dell’anno.

Tra questi, ben dodici hanno ottenuto il trofeo di platino, ossia quei titoli che più di tutti hanno macinato ricavi durante gli ultimi dodici mesi, compresi i free-to-play. Eccoli:

Sekiro: Shadows Die Twice

Grand Theft Auto V

Rainbow Six Siege

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Counter-Strike: Global Offensive

Destiny 2

Monster Hunter World

The Elder Scrolls Online

Dota 2

Civilization VI

Warframe

Total War: Three Kingdoms

Tra quelli che hanno ottenuto il trofeo d’oro citiamo alcune delle release più importanti dell’anno, tra cui Star Wars Jedi: Fallen Order, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 e Halo: The Master Chief Collection, mentre diversi videogiochi del passato recente continuano a vendere molte copie ancora al giorno d’oggi, come The Witcher 3: Wild Hunt e Assassin’s Creed Odyssey.

Per consultare l’elenco completo dei videogiochi più venduti su Steam vi invitiamo a seguire questo collegamento.