The Talos Principle è gratis sull'Epic Games Store fino a questo pomeriggio

Altro giorno, altro regalo da parte di Epic Games Store per le festività natalizie: questa volta il gioco gratuito odierno è The Talos Principle, il puzzle game fantascientifico realizzato da Croteam.

Per approfittare della promozione basta seguire questo collegamento, ma affrettatevi dal momento che The Talos Principle sarà riscattabile solamente fino alle 17:00 di oggi, dopodiché verrà sostituito da un altro titolo gratuito ancora avvolto nel mistero.

Vi ricordiamo, infine, che una volta riscattato il gioco sarà per sempre nella vostra libreria.

