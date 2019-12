Metal Max Xeno Reborn si mostra in un primo trailer di gameplay

Kadokawa Games ha confezionato il primo trailer di gameplay di Metal Max Xeno Reborn, il riedizione del classico JRPG in arrivo prossimamente su PS4 e Nintendo Switch.

Grazie al video presente qui in alto scopriamo che il gioco avrà una marcata componente action dal momento che sarà possibile affrontare le battaglie direttamente sul campo durante l’esplorazione, invece di dare il via a scontri separati.

Metal Max Xeno Reborn sarà disponibile in Giappone dal 26 marzo 2020, mentre ancora non si conosce la data di uscita dell’edizione occidentale.