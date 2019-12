Untitled Goose Game: vendite oltre il milione in tre mesi

A distanza di tre mesi dal lancio su PC e Nintendo Switch, le vendite di Untitled Goose Game hanno raggiunto e superato la fatidica cifra di un milione di copie.

A darne notizia ci ha pensato Cabel Sasser, il co-fondatore del publisher Panic che ha aiutato il team indipendente House House a commercializzare il gioco. Sasser ha spiegato via Twitter che il successo di Untitled Goose Game è stato oltre le più rosee aspettative, ringraziando così la folta community che è venuta a crearsi sin dai primi giorni.

Vi ricordiamo, infine, che da pochi giorni il gioco è disponibile anche su PS4 e Xbox One, su quest’ultima piattaforma è giocabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.

From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.

— Cabel (@cabel) December 30, 2019