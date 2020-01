PlayStation Plus: svelati i giochi di gennaio 2020

Sony ha svelato i videogiochi che saranno disponibili nel corso del mese di gennaio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Chiunque abbia sottoscritto un abbonamento potrà riscattare senza costi aggiuntivi Uncharted: The Nathan Drake Collection, la raccolta contenente i primi tre capitoli rimasterizzati della saga targata Naughty Dog, e Goat Simulator, il bizzarro simulatore di capra sviluppato da Coffee Stain Studios.

Entrambi i titoli saranno disponibili dal 7 gennaio fino al 3 febbraio prossimo.

Condividi con gli amici Inviare