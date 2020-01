The Ballad Singer approda sui dispositivi Android

Curtel Games, il team tricolore che ha dato i natali a The Ballad Singer, ha annunciato la disponibilità del gioco sul Play Store per la versione Android.

Questa edizione mobile può contare su un’interfaccia rinnovata affinché sia godibile anche su smartphone e tablet. Da notare che è possibile scaricare gratuitamente il gioco e accedere al prologo senza sborsare un centesimo, dopodiché per proseguire nell’avventura è necessario acquistare almeno uno dei quattro personaggi giocabili. Da notare che acquistandoli tutti si avrà accesso all’esperienza di gioco completa.

Così come avviene per la versione PC, da noi recensita all’inizio dell’anno che si è appena concluso, anche la versione Android di The Ballad Singer è interamente localizzata in italiano, sia nei testi che nel doppiaggio.

